L'Argentina si scatena contro il Costa Rica in uno stadio semi-deserto: doppiette per Nico Paz, Mastantuono e Alvarez, Dibu si riprende la porta, in panca Balerdi, Soulé e Castro

Alla seconda uscita senza Lionel Messi, dopo il ko contro l’Uruguay, a Cordoba, in uno stadio semivuoto, l’Argentina ha strapazzato il Costa Rica nel segno di Nico Paz e Mastantuono: una doppietta a testa per i due “italiani”. A segno anche Julian Alvarez (due volte) e Mac Allister per il 7-0 finale. In panchina Balerdi, Soulé e Castro.

Senza Messi, stadio semivuoto a Cordoba

Si sente l’assenza di Leonel Messi. Non tanto in termini di gol segnati, quanto di spettatori sugli spalti. L’Argentina attira meno tifosi da quando la Pulce ha detto addio alla Nazionale: a Cordoba si contavano i posti vuoti nel 7-0 dell’albiceleste alla Costa Rica in amichevole.

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Per Scaloni, fresco di rinnovo fino al 2030, sono comunque arrivate notizie positive, per il risultato finale e per le prestazioni degli attenzionati: Nico Paz, predestinato per il dopo-Messi, ha segnato una doppietta. Ha fatto due gol anche Mastantuono e alla Fiorentina saranno sicuramente soddisfatti. Julian Alvarez ha detto la sua: pure per lui una doppietta. E Mac Allister ha arrotondato il punteggio.

Il ritorno del Dibu, Nico e Alvarez sugli scudi

Gol a parte, a Scaloni ha strappato un sorriso anche il ritorno tra i pali del Dibu Martinez, con tanto di fascia di capitano stretta intorno al braccio sinistro. Nella sconfitta contro l’Uruguay era toccato a Rulli difendere la porta dell’Argentina. I dubbi sulle sue condizioni – era reduce dalla frattura alla mandibola rimediata un mese fa – sono stati sgombrati al 18′, quando con un intervento di istinto a mano aperta ha evitato il pareggio.

L’albiceleste ha impiegato otto minuti per sbloccare il risultato: Nico Paz ha raccolto un pallone al limite dell’area e di sinistro lo ha spedito in porta. Al 35′, il raddoppio: cross di Giay, diagonale di Alvarez. Dopo il palo di Prestianni è arrivata la doppietta di Nico Paz: al 38′, il trequartista del Como ha mandato in tilt la difesa avversaria e col destro, piede debole mica tanto, ha infilato il portiere costaricense sul primo palo. Il poker prima dell’intervallo: Alvarez ha ubriacato l’avversario per poi concludere di sinistro.

Show di Mastantuono, i tre della Roma in panchina

Nella ripresa è entrato il viola Mastantuono, fuori Nico Paz e Julian Alvarez. Il talento di proprietà del Real Madrid prestato alla Fiorentina s’è preso la scena e sull’assist del comasco Perrone ha segnato subito il 5-0, dopo soli 3′ di gioco. Scaloni ha dato spazio un po’ a tutti, anche al debuttante Aaron Anselmino, entrato nell’infornata di cambi assieme a Giuliano Simeone, rimasto a secco. Mentre i tre romanisti Balerdi, Soulé e Castro sono rimasti in panchina.

Il 6-0 è arrivato al 33′, grazie a Mac Allister, che con un rimpallo fortunoso ha superato due avversari e trafitto il povero estremo difensore della Costa Rica, battuto anche nel finale da Mastantuono, dopo uno scambio con Simeone al limite dell’area: 7-0 Argentina.