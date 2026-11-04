L’Argentina del dopo-Messi riparte da Nico Paz, quante sorprese nei convocati

Scaloni prepara la nuova Albiceleste: il talento del Como è indiziato per raccogliere la pesante eredità della Pulce. Tra i protagonisti anche Franco Mastantuono

Una nuova pagina della storia dell’Argentina sta per cominciare. L’Albiceleste si prepara ad affrontare il futuro senza Lionel Messi e il commissario tecnico Lionel Scaloni ha diramato le prime convocazioni del nuovo corso, con alcune novità significative e un nome destinato ad attirare le maggiori attenzioni: Nico Paz. L’Argentina sarà impegnata in due amichevoli durante la prossima finestra internazionale di novembre, con l’obiettivo di mantenere gli standard raggiunti negli ultimi anni anche con i nuovi giovani entrati a far parte della nazionale maggiore. Le scelte del ct, le novità e le curiosità.

Le novità nelle convocazioni: spazio ai giovani

La prima lista senza Messi presenta diverse scelte interessanti. Scaloni ha deciso di ampliare il proprio sguardo anche al campionato argentino, concedendo opportunità a giocatori meno conosciuti e valutando nuove alternative in vista dei prossimi impegni.

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Tra i nomi inseriti spicca quello di Leonel Flores, mentre in difesa trovano spazio Aaron Anselmino, Gonzalo Montiel e Mariano Troilo, quest’ultimo arrivato al Parma e protagonista di una convocazione particolarmente significativa.

Le scelte del commissario tecnico sono legate anche a diverse assenze. Cristian Romero, Nahuel Molina e Leandro Paredes non saranno a disposizione, mentre Giovani Lo Celso e Rodrigo De Paul sono rimasti fuori per motivazioni tecniche. Anche l’attacco deve fare i conti con un’assenza pesante: Lautaro Martínez è alle prese con un problema muscolare rimediato dopo l’impegno con l’Inter e sarà sostituito da Santi Castro.

Dibu Martinez e Mastantuono, situazioni da monitorare

Tra gli aspetti da osservare c’è anche la gestione di Emiliano ‘Dibu’ Martinez. Il portiere del Chelsea torna nell’ambiente della nazionale dopo essere stato costretto a fermarsi nelle scorse settimane per un problema fisico che ha richiesto un intervento chirurgico. La sua presenza nella lista non dovrebbe però tradursi in un impiego sul terreno di gioco: la priorità resta completare il recupero e ritrovare la migliore condizione in vista degli impegni con il club. La sua convocazione assume quindi soprattutto più un significato legato alla leadership e al ruolo che continua a ricoprire all’interno dello spogliatoio argentino.

Situazione differente, invece, per Franco Mastantuono, che resta uno dei giovani maggiormente osservati, ma che sembra aver perso terreno nelle gerarchie della nazionale. Il talento del Real Madrid dovrà continuare a lavorare per riconquistare spazio e dimostrare di poter essere una pedina importante nel nuovo progetto di Scaloni.

Nico Paz favorito per la maglia numero 10 di Messi

Il tema centrale del nuovo corso riguarda inevitabilmente il futuro della maglia numero 10. Durante la precedente finestra internazionale non era stato necessario prendere una decisione definitiva sul numero da indossare, anche grazie alle disposizioni FIFA relative alle amichevoli. Adesso, però, la situazione è cambiata e la selezione dovrà individuare il nuovo proprietario di una maglia che ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio.

Tra i possibili candidati sono stati indicati Alexis Mac Allister e Leandro Paredes, ma le attenzioni si concentrano soprattutto su Nico Paz. Secondo diverse indiscrezioni giornalistiche, sarebbe proprio il fantasista del Como il favorito per raccogliere l’eredità di Messi.

Il talento del Como convince Scaloni: futuro da protagonista

La crescita di Nico Paz in Serie A ha rafforzato ulteriormente la sua candidatura all’eredità della ’10’. Il giocatore ha dimostrato di possedere qualità tecniche, personalità e una visione di gioco che lo rendono particolarmente adatto a ricoprire un ruolo centrale nella nuova Argentina. Scaloni ha già dimostrato di credere nelle sue potenzialità, affidandogli responsabilità importanti durante la precedente pausa per le nazionali. Una fiducia che ha trovato riscontro nelle prestazioni del giovane trequartista, sempre più considerato una risorsa preziosa per il presente e il futuro dell’Albiceleste.

Anche il mercato potrebbe presto contribuire ad accrescere la sua notorietà: le prestazioni offerte con la maglia del Como hanno attirato l’interesse di diversi grandi club e la prossima estate potrebbe rappresentare un momento importante per la sua carriera. La maglia numero 10 potrebbe essere quindi il primo passo di una responsabilità ancora più grande.