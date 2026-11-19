La rivelazione della signora Clelia apre alla nuova investitura per la maglia numero 10 dopo l’addio al calcio di Leo

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Lionel Messi è entrato nel Pantheon del Calcio lo scorso 6 ottobre, in quella ristrettissima cerchia di eletti che siederà per sempre nel Tempio degli dei del pallone. Leo ha giocato la sua partita di addio, Argentina-Benin, in cui gol, emozioni e lacrime si sono intrecciate come immagini di una vita da fuoriclasse irripetibile. La sua maglia numero 10 dell’Albiceleste già appartiene alla leggenda e al momento il Ct Scaloni l’ha tenuta sospesa non affidandola a nessuno nelle ultime amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. Eppure, in questa dissolvenza da evento epocale, già spunta in lontananza il volto del nuovo che avanza. Perché il calcio sa essere anche spietato come Sangue e Arena, il mitico film sulle corride spagnole che in incarna perfettamente la metafora del tempo che passa e del futuro che fagocita e sopravanza impietosamente la gloria trascorsa.

Mamma mia, Messi

Stavolta non è l’immaginario collettivo o la volontà popolare a designare l’erede del Mito, ma molto più sentimentalmente un cuore di mamma. La signora Clelia Cuccittini, più nota come la madre di Lionel Messi, che dopo aver pianto di commozione per l’addio al calcio del figliuol prodigio, si è anche incaricata di indicarne il successore. Tutto accade nella notte del Monumental dove 85mila anime rappresentano l’Argentina intera e forse anche il Pianeta, in ginocchio davanti all’ultimo atto della Pulce. Messi offre gli attimi fuggenti di magie e segna anche la terza rete a chiudere il match e una storia meravigliosa. Ma poco prima c’era stato il suo ultimo assist, che forse segnerà la stora. Passaggio di Messi a Nico Paz che va in rete. Un assist emblematico che vale più di un gol, con le sembianze di un vero e proprio passaggio di consegne. Il passato e il futuro in un abbraccio del destino.

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Cose da Paz

Al termine della partita col Benin, Nico Paz uscendo dallo spogliatoio incrocia la signora Cuccittini in lacrime per la commozione e l’abbraccia in segno di affetto. Ed è lì che scatta l’investitura. La madre di Messi gli prende la mano e gli sussurra: sei tu l’erede di mio figlio. E ciò che sente una madre è la voce nell’anima. Le lacrime si moltiplicano e stavolta è Nico quello che non riesce a trattenerle. Ritrovarsi lo scettro di un Mito così repentinamente è un colpo dritto al cuore, troppo grande anche per le più audaci ambizioni. Fatto sta che dopo quella notte della rivelazione, Paz ha davvero ricevuto una benedizione che ha rinvigorito il proprio talento. Nico nell’amichevole di ieri contro il Costarica ha segnato una doppietta, un gol di sinistro e uno di destro. Due reti che gli consentono di arrivare a un totale di 5 gol e diventare il capocannoniere dell’Argentina dopo l’ultimo Mondiale. Insomma, la maglia numero 10 in campo non c’era, ma certamente aleggiava il suo fantasma…

Parola di zio

A confermare urbi et orbi la conversazione e il presagio di mamma Messi a Nico Paz, è lo zio Fabian, che arricchisce l’episodio fatale con ulteriori aspetti emotivi in una intervista a Radio Red. “Dopo aver parlato con la signora Clelia, Nico era sotto shock, non riusciva a credere a quelle parola della madre di Messi. Lui non pensa di essere il suo successore è semplicemente onorato di aver avuto la possibilità di incontrarlo. Giocare con Leo per Nico è stato come toccare il cielo con un dito”. Fabian Paz ci tiene a rivelare l’emozione e la personalità di Nico. “In Argentina il calcio è passione e follia. Nico è ancora molto sorpreso di quanto accaduto. Continuava a dirmi che non poteva credere a ciò che era accaduto dopo la gara. Ancora oggi è scosso, perché lui ha ancora l’animo di un bambino”. Bambino sì, ma prodigio.

Scaloni e il “Prescelto”

Adesso si aspettano le decisioni del Ct Scaloni che al momento, per regolamento, dovrà affidare a uno dei suoi giocatori la maglia benedetta di Messi. Chi sarà il “Prescelto”? A dissolvere i dubbi ci ha provato il portiere Dibu Martinez che dopo l’amichevole vinta contro la Bolivia in cui Nico aveva segnato, ha scritto su Instagram: “Nuovo numero 10?”. Domanda retorica che sa di messaggio al tecnico. Un passaggio di testimone acclamato anche dal popolo dell’Albiceleste ma soprattutto da una volontà più grande. Perché dopo l’imprimatur e la benedizione della signora Clelia Cuccittini, arriva anche l’endorsement di Messi. Proprio Leo ha espresso il proprio gradimento: “Nico ha qualità, capisce il gioco, ha senso tattico e una testa impressionante”. E se anche madre e figlio sono d’accordo, sia fatta la volontà del Mito.