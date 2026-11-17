Il ct dell'Albiceleste Scaloni apre le porte alla Pulce sull'ipotesi di averlo nel suo staff tecnico, domani test con il Costa Rica con tante novità di formazione

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Potrebbe essere stato di beve durata l’addio di Leo Messi alla nazionale argentina. E’ ancora vivo il ricordo della gara dei saluti tra lacrime e commozione con il Benin allo Stadio Monumental, ma la chiusura di una fase potrebbe segnarne l’inizio di un’altra: Lionel Scaloni si è mostrato aperto alla possibilità di averlo nel suo staff tecnico.

L’apertura di Scaloni

In vista dell’amichevole contro il Costa Rica, al termine del primo tour dopo il ritiro della stella di Rosario, a Scaloni è stata chiesta un’eventuale integrazione della Pulce nel suo staff, e lui ha innanzitutto sottolineato di non vedere imminente la fine della sua carriera a livello di club, ma con una conclusione che lascia ben sperare.

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“Se vuole venire qui, non c’è nessun problema. Ora che Walter se ne va, guarda… lasciamolo venire”. Messi stesso ha ripetutamente spiegato che, una volta terminata la sua carriera da giocatore, la sua intenzione non sarebbe quella di diventare allenatore ma di dedicarsi più a fondo alla gestione sportiva , cosa che ha già iniziato a fare coinvolgendosi in diverse società come i Leones de Rosario (attualmente in Primera C, presieduti da suo fratello Matías), l’Eldense (Spagna) o il Deportivo LSM (Uruguay, al fianco di Luis Suárez) .

L’addio di Samuel

Scaloni ha poi aggiunto: “Penso che continuerà a giocare. Continuerà a giocare, anche oltre il 2030. Alla nazionale ha già detto di no, ma spero che lui, come calciatore, continui finché potrà ” . Lo staff tecnico della nazionale argentina però sostituire Walter Samuel , che inizierà la sua carriera da allenatore: “Per ora non aggiungeremo nessuno. Crediamo di poter continuare così come siamo, ed è quello che cercheremo di fare. Restiamo come siamo. In ogni caso, abbiamo giocatori del settore giovanile che potrebbero dare una mano, ma questo sarà per il futuro.”

“Walter, come ci aveva già comunicato, inizierà la sua carriera da solo . Un’eterna gratitudine a una persona che è anche un mio amico e gli auguro tutto il meglio. È stato una parte importantissima di questo staff tecnico ed è giusto che intraprenda un percorso personale “.

Il test con il Costa Rica

Nella notte italiana l’Argentina ospiterà il Costa Rica allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba per la seconda amichevole di questa pausa per le nazionali FIFA. Sono previsti dei cambi rispetto alla squadra che ha perso 2-1 contro l’Uruguay alla Bombonera. Il ct ha confermato che Dibu Martínez partirà titolare, ma ha anche accennato a diversi cambi. “Emiliano sarà in porta. Era in forma per la partita precedente, ma era un rischio e dato che ci fidiamo di Gero Rulli abbiamo optato per farlo riposare “, ha dichiarato. “Faremo quattro o cinque cambi, a seconda dell’allenamento “.