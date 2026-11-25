La prova dell’arbitro Mariani all’Emirates Stadium nella quarta giornata della phase di Champions ai raggi X, il fischietto laziale non ha estratto cartellini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è identificato nella location arbitrando all’inglese Maurizio Mariani: pochi fischi, nessun ammonito ma sulla sua prova pesa un rigore abbastanza netto negato al Borussia. Vediamo cosa è successo all’Emirates Stadium nella quarta giornata della phase di Champions.

Arsenal-Borussia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 10ì’ il gol di Gyokeres. Al 51′ Gyokeres in area tocca con il braccio dopo un cross dalla sinistra; il braccio sporge dal corpo ma tra le proteste dei tedeschi l’arbitro Mariani non fischia e il VAR Di Bello non interviene: sembrava un rigore solare. Regolare al 55′ il pari di Beier mentre il 2-1 di Bellingham viene annullato per fuorigioco. Nonostante 27 tiri in porta l’Arsenal non riesce a vincere e dopo il recupero finisce 1-1.

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Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Ai Mondiali ha rappresentato l’Italia, ben figurando. Ultima uscita in A in per Inter-Fiorentina, è considerato oggi il miglior arbitro italiano.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 4 successi degli inglesi, un pari e 3 successi tedeschi.

L’arbitro non ha ammonito alcun giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Alassio con Colombo IV uomo, Di Bello al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro del match non ha estratto cartellini.