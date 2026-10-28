Arsenal, figuraccia in coppa con club di IV serie, Sky deve scusarsi per le parolacce in diretta

I Gunners eliminati dal Fleetwood Town ai rigori. Nel postpartita, Conor Haughey si lascia sfuggire una parolaccia e Sky Sports si scusa quattro volte.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Arsenal di Mikel Arteta incassa una delle eliminazioni più clamorose della sua stagione e saluta la Carabao Cup al quarto turno, battuto ai rigori dal Fleetwood Town, squadra che milita in League Two, la quarta serie inglese. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, i padroni di casa completano l’impresa dagli undici metri, approfittando dell’errore decisivo di Bruno Guimaraes. Una serata storica per il club e per la città di Fleetwood, mentre per i Gunners, campioni d’Inghilterra e finalisti uscenti della competizione, la sconfitta rappresenta una figuraccia difficile da digerire. A rendere ancora più particolare la notte ci pensa il postpartita, con un’intervista a caldo che mette in difficoltà anche Sky Sports, costretta a scusarsi ripetutamente per il linguaggio utilizzato in diretta.

Arsenal, una notte da dimenticare: il Fleetwood firma l’impresa

L’Arsenal si presenta all’Highbury Stadium con un ampio turnover, ma la scelta di Arteta non evita una serata complicata contro un avversario sulla carta nettamente inferiore. Al 21′ sono proprio i padroni di casa a sbloccare il risultato con il ventenne Loupalo-Bi, cresciuto nel settore giovanile del Fulham. I Gunners faticano a trovare le contromisure e riescono a pareggiare soltanto al 50′, grazie alla rete di Gyokeres. La pressione della squadra londinese aumenta, ma all’85’ arriva un altro episodio negativo: Dowman viene espulso e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Fleetwood resiste fino al termine e conquista il diritto di giocarsi la qualificazione ai calci di rigore.

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Rigori perfetti e l’errore di Bruno Guimaraes: Gunners eliminati

La lotteria dal dischetto premia la freddezza del Fleetwood Town, impeccabile con cinque trasformazioni su cinque. Coughlan, Neal, Davies, Cannon e Haughey completano una serie perfetta, regalando ai tifosi di casa una vittoria destinata a entrare nella storia della società. Dall’altra parte, è Bruno Guimaraes a sbagliare il rigore decisivo, consegnando la qualificazione agli avversari. Per il Fleetwood si tratta di un risultato straordinario contro la squadra che guida la Premier League insieme al Manchester City e che nella scorsa edizione della Carabao Cup aveva raggiunto la finale. L’Highbury Stadium, che condivide il nome con il celebre impianto del passato dell’Arsenal, diventa così il teatro di una delle sorprese più clamorose della competizione.

Conor Haughey esulta in diretta: la parolaccia sfugge al controllo

Dopo il fischio finale, l’entusiasmo dei giocatori del Fleetwood è incontenibile. A raccontare meglio di tutti le emozioni della serata è Conor Haughey, autore del rigore che chiude la serie e regala la qualificazione alla sua squadra. Intervistato da Sky Sports a bordo campo, il calciatore prova a spiegare cosa gli sia passato per la testa prima di calciare il penalty decisivo, ma si lascia sfuggire un’espressione volgare in diretta televisiva. «Scegliere dove tirare, colpire l’angolo alto e correre come un matto», è il senso della sua risposta, che contiene però una parolaccia in inglese. Haughey prosegue poi esprimendo tutto il proprio orgoglio per i compagni e per la prestazione collettiva. Un momento spontaneo, nato dall’adrenalina di un’impresa sportiva, che finisce però per mettere in difficoltà la giornalista incaricata dell’intervista.

Sky Sports si scusa quattro volte per il linguaggio in diretta

La reazione dell’emittente britannica è immediata. La reporter Juliette Ferrington si scusa subito con il pubblico per il linguaggio utilizzato da Haughey e rinnova le proprie scuse al termine dell’intervista, mentre il giocatore si rende conto dell’accaduto davanti alle telecamere. La vicenda non si chiude con il collegamento dal campo: una volta tornata in studio, Sky Sports si scusa altre due volte, arrivando a quattro interventi complessivi per prendere le distanze dalla parolaccia pronunciata in diretta. La ripetizione delle scuse sorprende anche alcuni spettatori, ma l’emittente sceglie di intervenire più volte per sottolineare l’inappropriatezza dell’espressione. Resta così una serata dai due volti: da una parte la storica qualificazione del Fleetwood Town, dall’altra un piccolo caso televisivo nato nel pieno dei festeggiamenti per una delle più grandi sorprese della Carabao Cup.