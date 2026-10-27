Mentre Kimi Antonelli è a un passo dal titolo mondiale, c’è un pilota che sta costruendo una stagione di debutto che sta passando inosservata

In Formula 1 il talento non basta: conta anche il momento in cui emerge, la macchina che si guida e quanto spazio riesce a conquistarsi nel racconto del Mondiale. Ne sa qualcosa Arvid Lindblad, 19 anni, unico esordiente del 2026: i risultati raccontano una crescita concreta e un potenziale enorme, ma i riflettori sono quasi tutti puntati su Kimi Antonelli.

Arvid Lindblad, il debutto da applausi: Q3 e punti alla prima gara

Per capire perché Arvid Lindblad meriti più spazio nel racconto della Formula 1, bisogna tornare al Gran Premio d’Australia. Al debutto assoluto, ancora diciottenne, il britannico ha raggiunto la Q3, qualificandosi nono, e ha concluso la gara all’ottavo posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non si è limitato, quindi, a prendere confidenza con una monoposto di Formula 1: ha conquistato punti già alla prima occasione, diventando il terzo pilota più giovane di sempre a riuscirci e il più giovane britannico nella storia del campionato a entrare in zona punti. Un esordio che ha superato le aspettative e dimostrato che la promozione dalla Formula 2 non era soltanto una scommessa sul futuro.

Da 22° a decimo e il sesto posto a Monaco

Il risultato più eloquente sul piano della capacità di recupero è arrivato in Malesia. Partito 22° e ultimo dopo le penalità per la sostituzione di componenti della power unit, Lindblad è riuscito a risalire fino al decimo posto, strappando un punto.

“Essere in zona punti partendo ultimo è più di quanto avremmo mai potuto immaginare”, ha dichiarato dopo il GP. Ha anche ammesso di non essere completamente soddisfatto della propria prestazione, individuando nella gestione dei long run un aspetto da migliorare. Un’autocritica che racconta un pilota consapevole dei propri margini di crescita.

Monaco è uno dei circuiti in cui la qualifica pesa maggiormente e sorpassare è particolarmente complicato. In questo scenario Lindblad ha conquistato il sesto posto, il miglior piazzamento della sua stagione. Non è un podio e non va trasformato in qualcosa che non è, ma è un risultato significativo per un esordiente al volante della Racing Bulls.

In una stagione in cui l’attenzione è concentrata sulle vittorie di Antonelli, anche prestazioni di questo tipo meritano di essere analizzate: non per stabilire chi sia il migliore, ma per capire chi stia riuscendo a valorizzare le opportunità a disposizione.

Lindblad, 9 gare a punti su 10: “Devo dare credito anche a me stesso”

Il dato più interessante emerso nella seconda parte della stagione è la continuità del britannico: secondo Reuters, Lindblad aveva raccolto punti in nove delle dieci gare precedenti all’intervista del 29 settembre. Il dato va letto nel suo preciso intervallo temporale, senza estenderlo automaticamente alle gare successive, ma restituisce la fotografia di un pilota che stava trasformando l’apprendimento in risultati concreti.

Intervistato da Reuters, il britannico ha riconosciuto il valore della propria monoposto: “Sono stato ovviamente molto fortunato ad avere una macchina veloce”. Subito dopo, però, ha rivendicato anche il proprio contributo: “Allo stesso tempo devo dare credito anche a me stesso”. Ha poi spiegato di essere ancora in fase di apprendimento, ma di sentirsi capace di migliorare ogni fine settimana.

Il suo atteggiamento è interessante anche nel rapporto con Antonelli. A settembre, parlando a SportMediaset del coetaneo, Lindblad ha dichiarato: “Penso che stia disputando un anno incredibile. Ho molto rispetto per lui”. Nessuna rivalità costruita a tavolino, dunque, ma la consapevolezza di appartenere a una generazione che sta cercando spazio ai vertici.

Il confronto con Antonelli passa per la macchina

Il confronto tra Lindblad e Antonelli diventa più interessante quando si guarda alla classifica Costruttori. Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti del 25 ottobre, Mercedes è al comando con 607 punti, mentre Racing Bulls è quinta con 102.

È una differenza enorme in termini di risultati complessivi e di competitività delle due squadre, anche se i punti dei Costruttori dipendono da entrambi i piloti e non rappresentano da soli una misura scientifica del potenziale delle monoposto.

Antonelli può puntare alle vittorie con una Mercedes da vertice; Lindblad deve cercare occasioni nella zona centrale del gruppo. Per questo il confronto diretto dei punti non basta: bisogna chiedersi quanto ciascuno riesca a ottenere rispetto alle possibilità realistiche della propria vettura.

Kimi è già presente, Arvid può prendersi il futuro

Parlare di Lindblad non significa ridimensionare Antonelli. Il rendimento del pilota Mercedes è straordinario e i risultati parlano da soli. Significa, piuttosto, evitare che la corsa al titolo cancelli tutto ciò che accade alle sue spalle.

Lindblad non ha ancora ottenuto podi e non è corretto presentarlo come un fenomeno già compiuto. Ma a 19 anni, alla prima stagione in Formula 1 e con una vettura da centro gruppo, sta accumulando esperienza e punti.

Antonelli è il giovane campione del presente; Lindblad ha già prenotato un posto nel futuro della F1 e forse merita di essere raccontato prima che sia una promozione in un top team a renderlo improvvisamente impossibile da ignorare.