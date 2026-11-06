Ascoli-Palermo 6 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 11ª giornata: Ascoli-Palermo si gioca il 6 novembre alle 20:30. Arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche a confronto.

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È un big match quello tra Ascoli e Palermo, in programma il 6 novembre 2026 alle 20:30 al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno per l’11ª giornata di Serie B. I marchigiani sono terzi con 19 punti: 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, 16 gol segnati e 6 subiti. I rosanero guidano a quota 26, ancora imbattuti: 8 successi e 2 pareggi, con 24 reti all’attivo e 12 al passivo. Una sfida d’alta classifica tra la solidità bianconera e la potenza offensiva della capolista.

Le ultime partite giocate da Ascoli e Palermo

Entrambe arrivano all’appuntamento senza sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L’Ascoli ha raccolto 9 punti, alternando due vittorie a tre pareggi: spiccano il 6-1 sul campo del Catanzaro e il successo sulla Sampdoria. Il Palermo ha tenuto un passo ancora più sostenuto, conquistando 13 punti grazie a quattro successi e un pareggio. Nello stesso periodo i bianconeri hanno segnato 9 gol e ne hanno subiti 2; i rosanero hanno risposto con 14 reti realizzate e 7 incassate.

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Squadra Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Ascoli 5 2 3 0 9 Palermo 5 4 1 0 13

Il dettaglio delle ultime cinque gare dell’Ascoli:

Südtirol – Ascoli 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Ascoli – Empoli 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Catanzaro – Ascoli 1-6: vittoria.

– 1-6: vittoria. Ascoli – Sampdoria 2-0: vittoria.

– 2-0: vittoria. Arezzo–Ascoli 0-0: pareggio.

Il dettaglio delle ultime cinque gare del Palermo:

Empoli – Palermo 2-4: vittoria.

– 2-4: vittoria. Mantova – Palermo 0-2: vittoria.

– 0-2: vittoria. Palermo – Carrarese 2-1: vittoria.

– 2-1: vittoria. Pisa – Palermo 3-3: pareggio.

– 3-3: pareggio. Palermo–Vicenza 3-1: vittoria.

L’arbitro di Ascoli-Palermo

A dirigere Ascoli–Palermo sarà Antonio Rapuano, nato a Rimini il 10 aprile 1985. Nelle tre gare di Serie B della stagione 2026-27 riportate dalle statistiche disponibili ha fischiato 89 falli e 18 fuorigioco, senza assegnare rigori. Il bilancio disciplinare comprende 13 cartellini gialli, una seconda ammonizione e 2 cartellini rossi. Gli assistenti saranno Rossi C. e Bercigli, con Turrini quarto ufficiale; al VAR opererà Volpi, affiancato dall’AVAR Fourneau, entrambi presenti al Del Duca.

Ascoli-Palermo: precedenti e curiosità sul match

La classifica promette spettacolo, i precedenti suggeriscono prudenza all’Ascoli. I bianconeri hanno battuto il Palermo soltanto una volta negli ultimi dodici incroci cadetti e hanno perso le ultime tre sfide interne contro i siciliani. Stavolta, però, al Del Duca si presenta una neopromossa capace di raccogliere 19 punti in dieci giornate, con appena sei reti incassate e nessun gol subito su palla inattiva. Dall’altra parte c’è una capolista ancora imbattuta, trascinata da un attacco che ha già prodotto 24 gol, curiosamente tutti senza ricorrere ai colpi di testa. È soprattutto questo il duello che accende la partita: la tenuta dei marchigiani contro la varietà delle soluzioni rosanero. Tra i protagonisti da seguire ci sono Gabriele Gori, incisivo anche con un minutaggio contenuto, e Dominic Vavassori, già a sei centri. Per i padroni di casa è l’occasione di accorciare sulla vetta; per gli ospiti, un esame importante contro una delle sorprese del campionato.

Un successo da ritrovare: l’ Ascoli ha vinto soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie B contro il Palermo , con 3 pareggi e 8 sconfitte. L’eccezione è il 3-2 conquistato al Barbera il 27 agosto 2022. Nei primi 12 precedenti, invece, i marchigiani avevano raccolto 6 vittorie, 3 pareggi e 3 ko.

ha vinto soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie B contro il , con 3 pareggi e 8 sconfitte. L’eccezione è il 3-2 conquistato al Barbera il 27 agosto 2022. Nei primi 12 precedenti, invece, i marchigiani avevano raccolto 6 vittorie, 3 pareggi e 3 ko. Un avversario storicamente complicato: nei 24 precedenti cadetti l’ Ascoli conta 7 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte contro il Palermo . Nessuna squadra ha battuto più volte i bianconeri nel torneo: a quota 11 figurano anche Salernitana , Frosinone e Modena .

conta 7 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte contro il . Nessuna squadra ha battuto più volte i bianconeri nel torneo: a quota 11 figurano anche , e . Il Del Duca ha cambiato padrone nei precedenti: dopo aver perso le prime sei trasferte di Serie B contro l’ Ascoli , il Palermo è rimasto imbattuto nelle successive sei, con 5 vittorie e un pareggio, imponendosi nelle ultime tre. Contro le squadre presenti in questo campionato, soltanto con Avellino e Mantova i rosanero vantano una striscia esterna di imbattibilità altrettanto lunga.

, il è rimasto imbattuto nelle successive sei, con 5 vittorie e un pareggio, imponendosi nelle ultime tre. Contro le squadre presenti in questo campionato, soltanto con e i rosanero vantano una striscia esterna di imbattibilità altrettanto lunga. Una neopromossa che guarda in alto: l’ Ascoli ha 19 punti dopo dieci gare e vincendo salirebbe a 22 dopo undici. Tra le neopromosse, hanno raggiunto almeno quella quota nello stesso tratto di un campionato cadetto soltanto Novara nel 2010-11 (25), Pisa nel 2007-08 (24), Mantova nel 2005-06 (27), Como nel 2001-02 (22) e Lecce nel 1996-97 (26).

ha 19 punti dopo dieci gare e vincendo salirebbe a 22 dopo undici. Tra le neopromosse, hanno raggiunto almeno quella quota nello stesso tratto di un campionato cadetto soltanto nel 2010-11 (25), nel 2007-08 (24), nel 2005-06 (27), nel 2001-02 (22) e nel 1996-97 (26). Imbattibilità da difendere: tra le squadre con almeno dieci gare disputate nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni 2026-27, il Palermo è una delle cinque ancora senza sconfitte, insieme a Roma , Lazio , Hertha Berlino e Reims . L’ultima formazione imbattuta nelle prime undici giornate di Serie B è stata lo Spezia nel 2024-25, con 5 vittorie e 6 pareggi.

è una delle cinque ancora senza sconfitte, insieme a , , e . L’ultima formazione imbattuta nelle prime undici giornate di Serie B è stata lo nel 2024-25, con 5 vittorie e 6 pareggi. Le neopromosse portano bene ai rosanero: il Palermo ha vinto sei delle ultime sette sfide cadette contro queste avversarie, comprese le quattro più recenti. L’unico passo falso della serie è il 2-1 subito sul campo del Pescara il 1° marzo 2026.

ha vinto sei delle ultime sette sfide cadette contro queste avversarie, comprese le quattro più recenti. L’unico passo falso della serie è il 2-1 subito sul campo del il 1° marzo 2026. La specialità bianconera è proteggere la porta: l’ Ascoli è l’unica squadra del campionato senza reti subite su palla inattiva. Con sei gol incassati complessivamente, soltanto Arsenal e Castellón , a cinque, hanno fatto meglio nei cinque maggiori tornei europei e nelle relative seconde divisioni; altre cinque squadre sono a quota sei.

è l’unica squadra del campionato senza reti subite su palla inattiva. Con sei gol incassati complessivamente, soltanto e , a cinque, hanno fatto meglio nei cinque maggiori tornei europei e nelle relative seconde divisioni; altre cinque squadre sono a quota sei. Un attacco prolifico che non passa dalla testa: il Palermo ha segnato 24 gol, 10 di sinistro e 14 di destro. È il totale più alto senza alcuna rete di testa nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni della stagione 2026-27.

ha segnato 24 gol, 10 di sinistro e 14 di destro. È il totale più alto senza alcuna rete di testa nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni della stagione 2026-27. Gabriele Gori sa come colpire i siciliani: è l’unico giocatore dell’attuale rosa dell’ Ascoli ad aver segnato contro il Palermo in Serie B, nel maggio 2025 con il Südtirol . Inoltre, tra i calciatori coinvolti in almeno cinque gol in questo torneo, è quello con meno minuti giocati: 248, sufficienti per 3 reti e 2 assist.

sa come colpire i siciliani: è l’unico giocatore dell’attuale rosa dell’ ad aver segnato contro il in Serie B, nel maggio 2025 con il . Inoltre, tra i calciatori coinvolti in almeno cinque gol in questo torneo, è quello con meno minuti giocati: 248, sufficienti per 3 reti e 2 assist. La gioventù al potere: con la doppietta al Vicenza, Dominic Vavassori è salito a 6 gol in dieci presenze. Tra i giocatori con più di cinque reti nei cinque maggiori campionati europei e nelle relative seconde divisioni, soltanto Lamine Yamal, classe 2007 e autore di 10 gol, è più giovane dell’attaccante rosanero, nato nel 2005. Il giocatore del Palermo ha però impiegato meno minuti: 741 contro 905.

Le statistiche stagionali di Ascoli e Palermo

L’Ascoli controlla maggiormente il pallone: possesso medio del 62,9% contro il 49,2% del Palermo, con una precisione nei passaggi dell’87,66% contro l’80,67%. I rosanero, però, producono di più al tiro: 125 conclusioni e 60 nello specchio, a fronte delle 105 e 45 dei bianconeri. Anche la percentuale realizzativa premia la capolista, 19,2% contro 15,24%. I marchigiani compensano con la tenuta difensiva: 0,6 gol subiti a partita e quattro gare a porta inviolata, contro 1,2 e due degli ospiti. Interessante anche il confronto casa-trasferta: i padroni di casa sono imbattuti al Del Duca con 3 vittorie e 2 pareggi, lo stesso bilancio del Palermo lontano dal proprio stadio. Entrambe hanno inoltre recuperato 11 punti da situazioni di svantaggio.

Tra i singoli, il miglior marcatore dell’Ascoli è Andrea Silipo con 4 gol, seguito da Gabriele Gori a 3. Hanno segnato una rete ciascuno Gennaro Acampora, Matteo Brunori, Giovanni Corradini, Simone D’Uffizi, Federico Gattoni, Tommaso Milanese e Nicholas Rizzo; al totale di squadra contribuiscono anche due autoreti avversarie. Gori e Brunori guidano gli assist a quota 2, mentre Abdoul Guiébré è il più ammonito con 5 gialli. Nel Palermo spicca Dennis Johnsen, primo sia per reti, 7, sia per assist, 5. Seguono tra i marcatori Dominic Vavassori con 6 gol, Antonio Palumbo e Joel Pohjanpalo con 2; una rete ciascuno per Tommaso Augello, Tommaso Cassandro, Gabriel Strefezza, Hernani, Patryk Peda, Filippo Ranocchia e Jacopo Segre. Il più ammonito è Mattia Bani, con 3 gialli. Nei dati disponibili non risultano cartellini rossi per giocatori delle due squadre, quindi non emerge un primatista delle espulsioni. Tra i portieri, Samuele Vitale conta 4 partite a porta inviolata e 35 parate; per i siciliani, Mattia Fortin e Mattia Perin hanno ottenuto un clean sheet ciascuno, con rispettivamente 12 e 17 parate.

Statistica Ascoli Palermo Posizione in classifica 3ª 1ª Punti 19 26 Partite giocate 10 10 Vittorie 5 8 Pareggi 4 2 Sconfitte 1 0 Gol segnati 16 24 Gol subiti 6 12 Media gol segnati 1,6 2,4 Media gol subiti 0,6 1,2 Partite a porta inviolata 4 2 Possesso palla medio 62,9% 49,2% Precisione nei passaggi 87,66% 80,67% Tiri totali 105 125 Tiri nello specchio 45 60 Precisione al tiro 42,86% 48% Percentuale realizzativa 15,24% 19,2% Assist 12 17 Calci d’angolo 66 42 Pali e traverse colpiti 4 5 Falli commessi 108 115 Cartellini gialli 22 15 Cartellini rossi registrati nei dati Nessuno Nessuno Miglior marcatore Andrea Silipo: 4 Dennis Johnsen: 7 Giocatori con più assist Gabriele Gori e Matteo Brunori: 2 Dennis Johnsen: 5 Giocatore con più ammonizioni Abdoul Guiébré: 5 Mattia Bani: 3 Clean sheet dei portieri Samuele Vitale: 4 Mattia Fortin: 1; Mattia Perin: 1 Parate dei portieri Samuele Vitale: 35 Mattia Fortin: 12; Mattia Perin: 17

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FAQ Quando e a che ora si gioca Ascoli-Palermo? Ascoli-Palermo si gioca il 6 novembre 2026 alle ore 20:30, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Ascoli-Palermo? La partita si disputa allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Chi è l’arbitro di Ascoli-Palermo? L’arbitro è Antonio Rapuano. Gli assistenti sono Rossi C. e Bercigli, il quarto ufficiale è Turrini. Al VAR c’è Volpi, con Fourneau AVAR.