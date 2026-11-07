Ascoli-Palermo, moviola: cosa ha fatto Perin. Un gol annullato e un rigore negato, Var decisivo

La prova dell’arbitro Rapuano al Del Duca nell’anticipo dell’11esima giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto di Rimini ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova discreta di Capuano anche se ha avuto bisogno dell’aiuto del Var e con un caso dubbio che resta in sospeso. Un solo ammonito, vediamo cosa è successo al Del Duca nell’anticipo dell’11esima giornata di serie B.

Ascoli-Palermo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ subito gol: Brunori davanti a Perin in area piccola non sbaglia e col piatto mette in rete ma è tutto fermo per offside, gol annullato. Al 19′ però è tutto valido:gol regolare di Brunori che fa tap in su assist rasoterra di Guiebre dalla sinistra. C’è un check del Var che dà il via libera. Al 29′ miracoloso Perin che riesce a deviare in angolo un tiro a giro potente di Silipo sul secondo palo.

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Il rigore negato

Valido il gol del pari al 55′ con Ranocchia che infila nell’angolino alla destra di Vitale su assist di Cassandro. Al 67′ proteste di Johnsen per un mani in area di Curado. Al 74′ ammonito Estevez per aver fermato in ripartenza Brunori. Dopo il recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Rapuano

Antonio Rapuano è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronatica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al decimo anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se due anni fa è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. Nella scorsa stagione aveva arbitrato in A solo Verona-Juve, Fiorentina-Lecce e Verona-Torino, Lecce-Udinese e Cagliari-Lazio. Ultima uscita in A in Genoa-Frosinone.

I precedenti con l’Ascoli

Per Rapuano ben 17 precedenti con l’Ascoli, l’ultimo è il 2-1 interno sul Pisa che decretò la retrocessione in Lega Pro dei bianconeri.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli con Turrini IV uomo, Volpi al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Estevez.