Ascoli-Palermo, moviola: cosa ha fatto Perin. Un gol annullato e un rigore negato, Var decisivo

Prova discreta di Capuano anche se ha avuto bisogno dell’aiuto del Var e con un caso dubbio che resta in sospeso. Un solo ammonito, vediamo cosa è successo al Del Duca nell’anticipo dell’11esima giornata di serie B.
- Ascoli-Palermo, i casi da moviola
- Il rigore negato
- Chi è l’arbitro Rapuano
- I precedenti con l’Ascoli
- L’arbitro ha ammonito un sol giocatore
Ascoli-Palermo, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ subito gol: Brunori davanti a Perin in area piccola non sbaglia e col piatto mette in rete ma è tutto fermo per offside, gol annullato. Al 19′ però è tutto valido:gol regolare di Brunori che fa tap in su assist rasoterra di Guiebre dalla sinistra. C’è un check del Var che dà il via libera. Al 29′ miracoloso Perin che riesce a deviare in angolo un tiro a giro potente di Silipo sul secondo palo.
Il rigore negato
Valido il gol del pari al 55′ con Ranocchia che infila nell’angolino alla destra di Vitale su assist di Cassandro. Al 67′ proteste di Johnsen per un mani in area di Curado. Al 74′ ammonito Estevez per aver fermato in ripartenza Brunori. Dopo il recupero finisce 1-1.
Chi è l’arbitro Rapuano
Antonio Rapuano è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronatica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al decimo anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se due anni fa è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. Nella scorsa stagione aveva arbitrato in A solo Verona-Juve, Fiorentina-Lecce e Verona-Torino, Lecce-Udinese e Cagliari-Lazio. Ultima uscita in A in Genoa-Frosinone.
I precedenti con l’Ascoli
Per Rapuano ben 17 precedenti con l’Ascoli, l’ultimo è il 2-1 interno sul Pisa che decretò la retrocessione in Lega Pro dei bianconeri.
L’arbitro ha ammonito un sol giocatore
Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli con Turrini IV uomo, Volpi al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Estevez.