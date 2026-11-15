Assoluti, pioggia di multe a Riccione: lo sfogo di Cocconcelli. Quanto ha pesato l’assenza di Curtis e Ceccon, risveglio Mao

Dagli Assoluti di nuoto di Riccione arriva la polemica più inaspettata: lo sfogo dopo le multe della polizia comunale: l’azzurra è stata una delle protagoniste con il record nei 100 misti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gli Assoluti di nuoto in vasca corta di Riccione sono andati in archivio e proprio nel finale arriva una delle polemiche più inattese. Non c’entra lo sport, ma il parcheggio. Sui social Costanza Cocconcelli si è infatti sfogata dopo aver trovato sulla sua vettura una multa da 120 euro della polizia comunale. E non è stata la sola a protestare. L’Italia si lancia verso i Mondiali dove ritroverà anche Sara Curtis e Thomas Ceccon la cui mancanza si è sentita, e molto.

Prima il record poi la multa: lo sfogo di Cocconcelli

Costanza Cocconcelli è stata una delle grandi protagoniste agli Assoluti. La 24enne emiliana ha infatti conquistato la vittoria nei 100 misti riuscendo anche ad abbassare il primato italiano, una prestazione che le consente anche di stappare il pass per i Mondiali: “Inseguivo questo record da tempo – ha dichiarato l’azzurra – ed è arrivato proprio nel momento in cui serviva di più. Voglio ringraziare il mio allenatore Paolo Palchetti perché forse ci credeva anche più di me in questo risultato. Sono emozionata ma anche consapevole die miei mezzi”.

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A distanza di qualche giorno però arriva anche lo sfogo decisamente inatteso con una storia pubblicata sul suo account Instagram dopo aver trovato la sgradita sorpresa di una multa da 120 euro: “Complimenti alla Polizia Comunale di Riccione per i 120 euro di multa a tutte le macchine che hanno trovato parcheggio al campionato italiano di Riccione, ottimo lavoro”. E l’azzurra non è stata la sola a ricevere la “stangata” visto che il suo messaggio è stato immediatamente condiviso anche da Daniele Del Signore.

Ceccon e Curtis, la mancanza si è sentita

Inutile nascondere che l’assenza di due big azzurri come Sara Curtis e Thomas Ceccon si sia sentita eccome. La stagione in vasca corta segue “regole” tutte sue, gli Assoluti sono arrivati in un momento decisamente insolito ma dettato dalla presenza del Mondiale di Pechino in programma il prossimo 1 dicembre. Sara Curtis è reduce da un periodo con tantissime gare con la sua università a Virginia e ritroverà l’azzurro proprio in occasione della rassegna iridata essendo comunque già qualificata. Thomas Ceccon ha deciso di rinunciare all’appuntamento per continuare gli allenamenti ma anche lui aveva già i pass per la Cina in tasca. La loro assenza, anche sul profilo mediatico, però si è sentita in un’edizione che ha offerto pochi spunti di rilievo.

L’Italia verso i Mondiali, Mao si ritrova

A ufficializzare la spedizione azzurra che affronterà i Mondiali di Pechino sarà il direttore tecnico Cesare Butini ma al momento sono 20 gli azzurri che si sono conquistati la qualificazione, che per gran parte erano arrivate già prima degli Assoluti di Riccione. Una conferma importante nei 200 stile è arrivata da Carlos D’Ambrosio che agli Assoluti ha ottenuto il tempo libere, aveva la qualificazione per le staffette anche Emma Virginia Menicucci che a Riccione ha dimostrato di essere in un buon momento di forma con il pass individuale anche nei 100 metri.

I nomi nuovi sono quelli di Simone Stefano che si qualifica nei 100 farfalla, di Andrea Battista Candela nei 50 stile (insieme al veterano Deplano), di Noemi Cesarano che strappa il pass per i 1500. Qualificazioni mondiali anche per Costanza Cocconcelli (100 misti), Lorenzo Mora e Michele Lamberti (50 dorso), Sara Franceschi (400 misti), Luca De Tullio (1500 stile).

Tra le note positiva delle tre giorni di gare c’è il ritorno a buon livelli di Alessandra Mao. La giovanissima azzurra era sembrata un po’ in difficoltà agli Europei di Parigi ma a Riccione ha saputo ritrovarsi con la vittoria nei 200 stile e il nuovo primato personale nei 100. Gli sprazzi di talento cristallino mostrati qualche tempo fa ancora mancano, ma arrivano comunque segnali molto positivi.