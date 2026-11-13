Pilato alza la voce: vince i 50 rana con il primato mondiale stagionale. D'Ambrosio, niente pass per Pechino, ok Cerasuolo

Seconda giornata di gare agli Assoluti e Pilato alza la voce nei "suoi" 50 rana. Bene anche Quadarella negli 800, ottime Franceschi e Menicucci che volano a Pechino assieme a Mora e Lamberti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Altri quattro pass per Pechino, altre conferme da chi, seppur in rodaggio proprio in vista dei mondiali in vasca corta in programma dal 1° al 6 dicembre, dimostra di essere comunque sempre un passo avanti, anche quando c’è da controllare la bracciata. Roba che pure a Benedetta Pilato e Simona Quadarella suona piuttosto strana: loro vanno sempre al massimo, anche quando (apparentemente) sanno di dover andare un po’ più piano. E anche nella seconda giornata degli Assoluti di Riccione il modo per lasciare il segno lo hanno trovato, Benny nei 50 rana (bissando il successo nei 100 di giovedì) con la migliore prestazione mondiale della stagione (29”38), la romana negli 800, dopo essersi confermata 24 ore prima dei suoi 1.500.

Altri 4 pass per Pechino: Menicucci è una favola

A Pechino, sull’aereo che porterà gli atleti azzurri a competere col resto del mondo, saliranno anche Sara Franceschi (400 misti), Emma Virginia Menicucci (100 stile), Lorenzo Mora e Michele Lamberti, quest’ultimi rispettivamente oro e argento nella finale dei 50 dorso, dove il crono limite per la qualificazione era di 22”89 e Mora ha chiuso in 22”75, mentre Lamberti ha fermato le lancette a 22”79. Soprattutto Mora conferma di attraversare un ottimo periodo di forma: aveva vinto già nella giornata inaugurale 100, s’è ripetuto nella distanza più corta, riuscendo a gestire bene una gara particolarmente vibrante.

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Quanto Franceschi e Menicucci, entrambe hanno finalizzato un lavoro che parte da lontano: dopo aver spaventato Pilato nei 100 rana, nei 400 misti Franceschi ha rimontato su Giada Alzetta (avanti a metà gara con oltre due secondi di vantaggio) grazie a una poderosa frazione proprio a rana, chiudendo 8 decimi sotto il tempo limite imposto dalla federazione per la qualificazione (Alzetta ha chiuso seconda, ottima terza Sofia Napoli, classe 2010, un’altra da tenere d’occhio per gli anni a venire).

Menicucci nei 100 stile ha stampato la seconda prestazione italiana all time in 52”06, ottenendo il pass per Pechino (che era di 52”29) e migliorando di 81 centesimo il suo primato personale, nuotato al mattino. S’accontenta della seconda piazza Alessandra Mao (53”40), che come Noemi Cesarano negli 800 donne non riesce a trovare il tempo di qualificazione per i mondiali, seppur di poco.

Cerasuolo e De Tullio, la rivincita è servita

La finale dei 100 stile maschile la vince Carlos D’Ambrosio in 46”41, che precede di un solo centesimo Lorenzo Zazzeri, ma entrambi mancano il pass per Pechino, fissato a 46”09. Prova altisonante anche per Andrea Camozzi nei 200 farfalla, dove però per mezzo secondo manca il crono richiesto per i mondiali. La zampata tricolore la manda a referto anche Simone Cerasuolo, che non sbaglia nei 50 rana (25”81) dove si prende la rivincita su Gabriele Mancini (25”98), che il giorno prima aveva messo dietro sia il campione mondiale di Singapore che Martinenghi nei 100 (Tete ha chiuso sul terzo gradino del podio i 50, nuotando in 26”04).

Altri titoli di giornata assegnati: nei 100 dorso Giulia D’Innocenzo si conferma dopo le ottime batterie mattutine, ma per Pechino mancano 97 centesimi. Nei 100 farfalla vittoria per Anita Gastaldi, che rimonta nella seconda parte di gara davanti a Costanza Cocconcelli. Simone Spiedacci conquista l’oro nei 400 misti, resistendo al ritorno nel finale di Jacopo Borbotti e Christian Mantegazza, mentre negli 800 stile Luca De Tullio si prende la rivincita su Francesco Volpe, ma senza riuscire a strappare il pass per i mondiali (distante quasi due secondi).