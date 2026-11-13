Seconda giornata di Assoluti in vasca corta con ancora Alessandra Mao e Gabriele Mancini protagonisti, quest'ultimo capace di battere ancora una volta Martinenghi e Cerasuolo

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

La seconda giornata dei Campionati italiani in vasca corta a Riccione si è aperta nel segno della continuità rispetto a quella precedente, con Gabriele Mancini che dopo aver vinto il titolo nei 100 metri ha rana davanti a Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo si è confermato anche nelle batterie dei 50 metri, dove si è lasciato nuovamente alle spalle i due big azzurri. Vola in finale con grandi ambizioni anche Alessandra Mao, che dopo il titolo nei 200 metri stile libero proverà a conquistare anche quello nei 100 metri.

Mao vince la propria batteria: dopo i 200 punta al titolo nei 100

Sembra proprio non volersi fermare più Alessandra Mao, che dopo aver conquistato nella serata di giovedì il titolo italiano nei 200 metri stile libero in vasca corta vuole ripetersi e conquistare agli assoluti anche quello nei 100 metri. La giovanissima veneziana è infatti approdata in finale vincendo la sua batteria in 53”87, terzo miglior tempo alle spalle di Emma Virginia Menicucci (52”87) e Chiara Tarantino (53”67). Si giocheranno il titolo anche Matilde Biagiotti (53”88), Anna Chiara Mascolo (54”01), Alessandra Leoni (54”17), Agata Ambler (54”30) Alice Guarnieri (54”41).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

D’Ambrosio e Zazzeri si impongono nelle batterie maschili

A livello maschile sono stati invece Carlos D’Ambrosio e Lorenzo Zazzeri a imporsi, vincendo le rispettive batterie con lo stesso tempo di 46”89, mentre poco più staccato col terzo miglior tempo troviamo Lorenzo Ballarati in 46”95. Approdano in finale nei 100 metri stile libero anche Luca Serio (47”22), Leonardo Deplano (47”27), Giovanni Carraro (47”28), Andrea Battista Candela (47”39) e Cristian Tassan-Caser (47”45).

Mancini sorprende ancora Cerasuolo e Martinenghi, Pilato si conferma

Chi sembra proprio intenzionato a regalarsi degli Assoluti da sogno è Gabriele Mancini, che dopo aver battuto Martinenghi e Cerasuolo nei 100 metri rana conquistando il titolo italiano nella serata di giovedì, oggi si è regalato nuovamente la soddisfazione di battere i due big azzurri nelle batterie dei 50 metri rana, dove ha chiuso col miglior tempo in 26”05 davanti a Simone (secondo nella sua stessa batteria in 26”21), Ludovico Viberti (26”23), Federico Rizzardi (26”27), Nicolò (26”34), Alessandro Pinzuti (26”40), Flavio Mangiamele (26”52) e Stefano Saladini (26”52).

Nella rana a livello femminile invece si è confermato il dominio di Benedetta Pilato, che ha staccato tutte le rivali chiudendo le batterie col miglior tempo in 29”60. In finale nei 50 metri rana la nuotatrice pugliese affronterà Arianna Castiglioni (30”15), Irene Burato (30”65), Chiara Della Corte (30”87), Alice De Simone (30”92), Irene Mati (31”03), Viviane Graif (31”24) e Alessandra Gusperti (31”27).