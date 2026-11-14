Gli Assoluti in vasca corta si chiudono con la vittoria nei 1500 metri stile libero di De Tullio, che ha strappato così il pass per i Mondiali di Pechino come D'Amrbosio, vincitore dei 200 metri stile libero

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Ultima giornata degli Assoluti in vasca corta a Riccione che ha regalato i pass per Mondiali di Pechino a Carlos D’Ambrosio, campione italiano nei 200 metri stile libero con il sesto crono mondiale stagionale, e a Luca De Tullio, autore di una prestazione di altissimo livello nei 1500 metri stile libero. Tris di titoli per Simona Quadarella, campionessa anche nei 400 metri stile libero, mentre Nicolò Martinenghi conquista il podio nei 200 metri rana per soli cinque centesimi.

Terzo titolo in tre giorni per Quadarella

La regina azzurra del mezzofondo si è confermata anche in questi Assoluti in vasca corta andati in scena a Riccione. Dopo i titoli nei 1500 e 800 metri Quadarella ha dominato infatti anche la finale dei 400 metri stile libero trionfando con il tempo di 3’59”98 con un vantaggio di quasi tre secondi e mezzo su Noemi Cesarano (4’03”32). Completa il podio Elisa Pignotti, terza in 4’03”58.

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Fusco sorprende Martinenghi e Mancini nei 200 metri Rana

Dopo il bel titolo vinto nei 100 metri e il secondo posto nei 50 metri, i 200 metri rana hanno regalato la prima delusione in questi assoluti a Gabriele Mancini, che ha chiuso fuori dal podio al quinto posto in 2’06”97. A trionfare è stato in 2’04”62 Alessandro Fusco, che ha anticipato Christian Mantegazza (2’05”74) e Nicolò Martinenghi (2’03”34), che ha conquistando il secondo terzo posto positivo per un soffio, con Alessandro Pinzuti che ha chiuso alle sue spalle con soli cinque centesimi di ritardo.

D’Ambrosio strappa il pass per Pechino

Nell’ultima giornata degli Assoluti sono arrivati anche due nuovi pass per i Mondiali di Pechino che si terranno a inizio dicembre. Il primo se lo è aggiudicato Carlos D’Ambrosio, che dopo aver ottenuto quello per le staffette ha strappato anche quello individuale grazie al trionfo nei 200 metri stile libero in 1’41”26, 33 centesimi sotto il limite imposto dalla FIN per accedere ai Mondiali. Secondo posto per Alessandro Ragaini (1’43”05) che ha anticipato Alberto Razzetti (1’43”14).

De Tullio in grande spolvero

Il secondo pass se lo è aggiudicato invece Luca De Tullio, che ha dominato la gara dei 1500 metri con il tempo di 14’22”62, ben inferiore al limite di 14’25″29 imposto per qualificarsi ai Mondiali di Pechino. Completano il podio Matteo Diodato e Francesco Volpe.