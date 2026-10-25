Atalanta-Frosinone: è tornato il Sarri-ball, otto reti, erroracci ed emozioni

La Dea fallisce il ritorno al successo dopo due ko consecutivi nell’ottava giornata, due volte sotto la squadra nerazzurra sale sul 4-3 ma si fa raggiungere nel finale

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Otto gol, errori dilettenteschi, prodezze, ribaltamenti di fronte, qualche dubbio sulle decisioni arbitrali: non si fa mancare niente Atalanta-Frosinone tra conferme e risposte. I ciociari si confermano una delle realtà del campionato, con protagonisti a turno sempre volti nuovi. Stavolta è il turno di Calò e Schmid ma tutti hanno fatto la loro figura. La Dea ha rischiato di affogare dopo le sconfitte con Milan (campionato) e Ajax (Conference) ma quando pensava di aver centrato il successo si è vista raggiungere sul 4-4 rischiando anche il ko nel finale.

Girandola di emozioni

Dopo 26 secondi il Frosinone è già in vantaggio: Ederson perde un pallone clamoroso e Schmid non sbaglia: laziali in vantaggio mentre Ederson si dispera. Primo giallo al 7′, è per Bracaglia che stende De Ketelaere. Valido al 14′ il gol di Krstovic. Il Frosinone segna ancora con Schmid: dubbi sulla posizione di Kvernadze ma il Var dà il semaforo vedere, rete convalidata. Ammonito Kvernadze per fallo su Bellanova.

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Il rigore col Var

Chiede un rigore la Dea per un braccio alto in area di Cittadini su colpo di testa di De Ketelaere, l’arbitro fa giocare ma viene richiamato all’OFR dal Var e cambia idea, concedendo un rigore che Ederson realizza, facendosi perdonare l’erroraccio in avvio. Al 45′ Krstovic realizza il sorpasso. Nella ripresa magia di Calò che su assist di di Ghedjemis insacca sul secondo palo. Non c’è un attimo di sosta e al 50′ arriva il 4-3: Elmas ha tutto lo spazio per controllare e calciare, altra dormita della difesa laziale. Il finale è un assedio dei laziali che trovano il 4-4 con Terzic.

Chi è l’arbitro Marinelli

Livio Marinelli di Tivoli è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016 ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo. Ultima uscita in A in Atalanta-Frosinone.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 5 vittorie Atalanta, 2 pari e un successo del Frosinone.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli.assistenti Baccini e L.Rossi con Pairetto IV uomo, Dionisi al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Bracaglia, Kvernadze, Ederson, Terzic, Raimondo.