Pazza, è questo l’unico aggettivo per poter descrivere la partita tra Atalanta e Inter, terminata 4-4. Alla fine le due squadre sono state costrette ad accontentarsi di un pareggio, che però per la squadra di Chivu è quasi una sconfitta per come si era messo il risultato. Alle reti di Pio Esposito (tripletta) e Sucic hanno risposto quelle di Elmas, De Ketelaere (doppietta) e Kessie. La squadra ospite ha dominato per gran parte del primo tempo, anche grazie agli ottimi Barella e Thuram, ma nella seconda frazione di gioco l’Atalanta ha alzato i giri del motore e ha messo in grande difficoltà gli avversari, ribaltando il risultato. Pericoloso l’ex Zalewski, autore di due assist, malissimo Scalvini.
Atalanta-Inter 4-4: Pio Esposito infermabile (9), De Ketelaere ribalta tutto (7), disastro Scalvini (4)
Tutti i voti dell'incredibile partita tra Atalanta e Inter, chiusasi con un rocambolesco pareggio: le pagelle, i migliori e i peggiori in campo delle due squadre
Atalanta, i top e flop
De Ketelaere 7: un primo tempo da fantasma, poi nella seconda frazione di gioco trova due reti, una con un colpo di testa su calcio d'angolo e un'altra su azione. Avrebbe potuto incidere di più? Probabilmente sì, ma è lui il giocatore più qualitativo e forte della Dea e l'ha dimostrato anche stasera.
Zalewski 7: sarà il potere dell'ex, ma l'esterno polacco ha giocato un'ottima partita, condita da due assist. Non sarà un attaccante da 20 gol a stagione, ma è sempre un giocatore molto utile alla squadra.
Kessie 6,5: prestazione in chiaroscuro per il Presidente, che per gran parte del tempo non convince, chiuso dai centrocampisti dell'Inter. La rete su calcio di rigore del 4-4, però, è preziosissima. Mezzo voto in più solo per quello.
Elmas 6,5: sua la rete che per un momento ha riaperto le speranze dell'Atalanta, ma per il resto si vede poco e non riesce a incidere così tanto. Nonostante questo resta comunque uno dei migliori della squadra di Sarri.
Krstovic 5,5: lotta tanto ma l'Atalanta fa terribilmente difficoltà a superare la difesa dell'Inter e lui è quello che ne subisce di più gli effetti. Poche, pochissime palle gol.
Zappacosta 5: partita molto sfortunata per l'esterno italiano, che non è riuscito a lasciare il segno e ha concesso all'Inter il rigore che è valso il 4-1 per un tocco con il braccio. Serata no.
Scalvini 4: il difensore italiano aveva il difficile compito di marcare un Pio Esposito in stato di grazia… Non c'è riuscito. L'attaccante dell'Inter si è imposto di fisico dal primo all'ultimo minuto di gioco e ha fatto quello che voleva. Gravissimo il suo errore in fase di marcatura in occasione del secondo gol della squadra di Chivu.
Inter, i top e flop
Barella 7,5: il 70% della Terra è ricoperta dall'acqua e il restante 30% da Barella. Partita numero 350 con l'Inter per il centrocampista italiano, che era praticamente ovunque. Tanta corsa e tanta qualità. Totale.
Thuram 7: corre, combatte e dialoga alla perfezione con tutti i suoi compagni. Il gol del 3-1? L'ha segnato Pio, ma buona parte del merito va all'assist del francese.
Calhanoglu 6,5: gioca soltanto una parte di partita e viene poi sostituito per un problema al flessore. Finché c'è, però, è il metronomo della squadra di Chivu. Tanti passaggi vincenti, ma è anche pericoloso dal limite. Prezioso.
Sucic 6,5: il croato entra al posto del turco e non lo fa rimpiangere. Ottima prestazione da parte sua, condita da un rigore perfetto con saltino "alla Jorginho".
Dimarco 6,5: un assist contro il Napoli, un altro contro l'Atalanta. Dopo un inizio di stagione complesso, l'italiano sta lentamente tornando sui suoi livelli. Buone notizie per l'Inter.
Spence 5,5: l'inglese ha uno strappo in velocità pauroso, ma poi spesso e volentieri invece di giocare in avanti preferisce tornare indietro. Come se non bastasse, poi cala nel finale come tutto il resto della squadra. Può fare di più.
Bastoni 5: 90 minuti buoni, poi un errore che pesa come un macigno. Suo il tocco con il braccio che ha regalato all'Atalanta il rigore del 4-4.
MVP, il migliore in campo
Pio Esposito 9: partita praticamente perfetta per l'attaccante italiano, che sta vivendo un momento di forma fuori da ogni logica. Ben otto gol segnati nelle ultime cinque partite giocate tra Inter e Nazionale. Numeri impressionanti, che sottolineano la grandezza di un giocatore che sta trovando sempre più fiducia partita dopo partita. Contro l'Atalanta ha dominato in lungo e in largo, utilizzando al meglio il fisico per segnare ma anche per aiutare la squadra in fase di fraseggio. Passaggi, sponde, colpe di testa: infermabile. Esce lui e la squadra si spegne.
Il giudizio sull'arbitro
Maresca 6: gestione della partita buona da parte dell'arbitro italiano, che si fa rispettare e non è costretto a fischiare troppo, anche grazie a due squadre molto corrette. Gli episodi più controversi sono sicuramente i due rigori nel secondo tempo. I giocatori dell'Inter dopo il tocco con il braccio di Zappacosta sulla linea di porta avrebbero voluto un cartellino rosso (oltre al rigore) ma Maresca si è limitato a un giallo. Per quanto riguarda il tocco con il braccio di Bastoni, invece, la decisione è stata giusta.