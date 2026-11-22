De Ketelaere 7: un primo tempo da fantasma, poi nella seconda frazione di gioco trova due reti, una con un colpo di testa su calcio d'angolo e un'altra su azione. Avrebbe potuto incidere di più? Probabilmente sì, ma è lui il giocatore più qualitativo e forte della Dea e l'ha dimostrato anche stasera.

Zalewski 7: sarà il potere dell'ex, ma l'esterno polacco ha giocato un'ottima partita, condita da due assist. Non sarà un attaccante da 20 gol a stagione, ma è sempre un giocatore molto utile alla squadra.

Kessie 6,5: prestazione in chiaroscuro per il Presidente, che per gran parte del tempo non convince, chiuso dai centrocampisti dell'Inter. La rete su calcio di rigore del 4-4, però, è preziosissima. Mezzo voto in più solo per quello.

Elmas 6,5: sua la rete che per un momento ha riaperto le speranze dell'Atalanta, ma per il resto si vede poco e non riesce a incidere così tanto. Nonostante questo resta comunque uno dei migliori della squadra di Sarri.

Krstovic 5,5: lotta tanto ma l'Atalanta fa terribilmente difficoltà a superare la difesa dell'Inter e lui è quello che ne subisce di più gli effetti. Poche, pochissime palle gol.

Zappacosta 5: partita molto sfortunata per l'esterno italiano, che non è riuscito a lasciare il segno e ha concesso all'Inter il rigore che è valso il 4-1 per un tocco con il braccio. Serata no.

Scalvini 4: il difensore italiano aveva il difficile compito di marcare un Pio Esposito in stato di grazia… Non c'è riuscito. L'attaccante dell'Inter si è imposto di fisico dal primo all'ultimo minuto di gioco e ha fatto quello che voleva. Gravissimo il suo errore in fase di marcatura in occasione del secondo gol della squadra di Chivu.