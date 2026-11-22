Le scelte ufficiali di Chivu e Sarri per il match valido per la 12esima giornata di Serie A: le novità, i titolari e le ultime indicazioni sulle formazioni.

Procede a ritmi spediti la 12esima giornata di Serie A, con i riflettori puntati sul big match di turno. Al rientro dalla sosta per le nazionali, l’Inter di Chivu è subito attesa da un banco di prova impegnativo: la sfida in trasferta contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Sul fronte bergamasco, Sarri si affida nuovamente a Krstovic come riferimento offensivo, con De Ketelaere a supporto. Dal primo minuto anche Rowe ed Elmas, mentre Zalewski e Raspadori partono dalla panchina. Per quanto riguarda l’Inter, Chivu schiera dal primo minuto il terzetto difensivo composto da Pavard, Bisseck e Bastoni. Di seguito tutte le scelte di formazione dei due allenatori.

Sarri ritrova Bellanova: Kessié ed Ederson in mediana

Per la sfida contro l’Inter, Maurizio Sarri ritrova Bellanova, che torna a disposizione e si prende una maglia da titolare sulla corsia difensiva. Sull’altra fascia ci sarà Zappacosta, preferito a Bernasconi, mentre al centro della retroguardia spazio alla coppia formata da Scalvini e Kolasinac. A centrocampo Kessié, recuperato al cento per cento della condizione, affiancherà Ederson in mediana, con Pasalic destinato inizialmente alla panchina. Nella zona offensiva, De Ketelaere agirà alle spalle dell’unica punta Krstovic, forte anche dell’ottima prestazione offerta con la propria nazionale durante la sosta. Sulle corsie esterne, invece, Sarri punta su Elmas e Rowe dal primo minuto, lasciando inizialmente fuori Zalewski e Raspadori. Tra le alternative a disposizione del tecnico figurano anche Gaetano e Kristensen, entrambi regolarmente in panchina.

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Mkhitaryan vince il ballottaggio con Sucic, e Lautaro Martinez…

Cristian Chivu risponde con il consueto 3-5-2, affidandosi al terzetto difensivo composto da Pavard, Bisseck e Bastoni. Scelta improntata alla prudenza per Akanji, dopo lo stop accusato durante gli impegni con la propria nazionale e dunque preservato. A centrocampo, insieme a Barella, spazio a Mkhitaryan, che vince il ballottaggio con Sucic per una maglia da titolare nel ruolo di mezzala sinistra. In cabina di regia confermato Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne agiranno Dimarco a sinistra e Spence a destra, preferito a Diouf. In attacco Chivu punta sulla coppia formata da Pio Esposito e Thuram. Recuperato Lautaro Martinez, che partirà dalla panchina e sarà pronto a dare il proprio contributo a gara in corso. Non sarà invece della partita Bonny, costretto a saltare anche l’impegno di Champions League di mercoledì contro lo Stoccarda.

Le formazioni ufficiali