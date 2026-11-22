Alla New Balance Arena va in scena Atalanta-Inter, sfida tra il 4-2-3-1 di Sarri e il 3-5-2 di Chivu. La partita passerà soprattutto da tre duelli chiave e dalla capacità di gestire le transizioni. Tra le linee De Ketelaere cercherà di girarsi fronte alla porta, mentre Bastoni proverà ad anticiparlo.
A centrocampo Ederson spingerà sul ritmo e sulle progressioni, mentre Barella cercherà il recupero e la ripartenza. Davanti Krstović dovrà fare da sponda per far salire la squadra, contrastato da Akanji sulle distanze. L’Atalanta proverà a innescare la trequarti e accompagnare gli inserimenti senza scoprirsi troppo. L’Inter punterà a chiudere il centro, limitare le giocate avversarie e colpire in contropiede.