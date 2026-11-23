La prova dell’arbitro Maresca alla New Balance Arena nella 12esima di A analizzata ai raggi X da Marelli e Calvarese, il fischietto napoletano ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per il napoletano Maresca che, nonostante le proteste su entrambi i fronti, non sbaglia quasi niente e porta a casa un voto positivo. Tre gli ammoniti, vediamo cosa è successo alla New Balance Arena nella 12esima di A.

Atalanta-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Graziato al 29′ Barella per un intervento duro e da dietro su Ederson: ci stava tutto il giallo, Regolari i primi due gol di Pio. Al 35′ segna l’Atalanta con Zalewski che, servito in profondità, viene tenuto in gioco da Carlos Augusto. Sulla palla arretrata tentativo di tiro difettoso di Elmas che però non commette alcuna irregolarità ed è bravo a segnare. Al 42′ l’Atalanta protesta con veemenza contro Maresca che interrompe un potenziale contropiede bergamasco fischiando fallo a Zalewski su Sucic sulla trequarti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Zappacosta

Valido al 52′ il tris di Esposito. Primo giallo al 58′, è per Scalvini che ferma fallosamente Thuram lanciatissimo in contropiede Al 73′ Thuram dribbla Sportiello e tira in porta, Zappacosta di tacco salva poco prima che la palla entri in rete poi, nella dinamica del movimento, cade con il gomito sul pallone e, infine, lo ritocca di mano allontanandolo dalla linea.

Il rigore senza rosso

L’arbitro Maresca fischia calcio di rigore e ammonisce il difensore bergamasco, decisione confermata dal VAR. L’Inter chiede invano l’espulsione. Dal dischetto segna Sucic. All’81’ regolare il gol di De Ketelaere. Al 90′ De Ketelaere svetta di testa contrastando Bastoni che, sbilanciato, allarga e alza le braccia. La palla del belga finisce sul braccio alzato del difensore con Maresca che concede il rigore fra le proteste interiste per il contatto dell’ex-Milan col gomito sulla spalla di Bastoni. Segna Kessie dal dischetto. Al 94′ ammonito Carlos Augusto per un fallo da dietro. Dopo 6′ di recupero finisce 4-4.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza è il talent di Dazn Luca Marelli che sul mancato rosso a Zappacosta spiega: “Il primo tocco di Zappacosta non è punibile perché il braccio è in caduta, lo è il secondo, che è istintivo per agevolare il tocco del portiere. Maresca opta per il giallo perché il pallone non va verso la porta, non c’è la chiara occasione da rete e non ci sono giocatori dell’Inter nei paraggi”. Lapidario sul rigore per la Dea al 90′: “Le braccia sono sopra l’altezza delle spalle, vero che Bastoni era di spalle ma già in Atalanta-Cagliari un episodio simile su Kolasinac era stato punito col penalty“.

La sentenza di Calvarese

D’accordo anche l’ex arbitro Calvarese che sul suo profilo social dice: “Sul colpo di testa di De Ketelaere il braccio sinistro di Bastoni è molto alto, le sue braccia in quella posizione non seguono un movimento naturale per per darsi lo slancio e per me è corretta la decisione di Maresca”

Chi è l’arbitro Maresca

Fabio Maresca, la scelta per Atalanta-Inter, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. Ultima uscita in Lecce-Juve.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Mastrodonato con Colombo IV uomo, Gariglio al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 3 giocatori: Scalvini, Zappacosta, Carlos Augusto.