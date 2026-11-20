Prima gara dopo la sosta con l’Inter che rende visita a un’Atalanta in cerca di riscatto: Chivu punta sull’attacco formato da Pio Esposito e Thuram, Sarri col dubbio Scalvini in difesa

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Finita la sosta, si riaccendono le luci sulla serie A con la sfida lombarda tra Atalanta e Inter. Le due formazioni nerazzurre arrivano all’appuntamento in programma domenica 22 novembre con uno spirito completamente diverso. Da una parte la squadra di Cristian Chivu che vuole continuare la sua corsa in campionato che fino a questo momento ha avuto pochissime battute d’arresto, dall’altra parte l’undici di Maurizio Sarri che invece deve provare a invertire la rotta dopo una prima parte di stagione problematica, in cui si è parlato anche di esonero per il tecnico toscano.

Atalanta, i dubbi di Sarri: Krstovic e De Ketelaere favoriti

Una partita fondamentale per Maurizio Sarri. L’Atalanta ha bisogno si punti e di certo trovarsi sulla strada l’Inter non sembra l’occasione migliore. Ma il tecnico toscano ha bisogno almeno di qualche segnale dai suoi. La scelta è quella di ripartire dal 4-2-3-1 con Nikola Krstović che sarà al centro dell’attacco della formazione orobica. Sarà lui la prima punta mentre alle sue spalle dovrebbe agire il belga de Ketelaere. I dubbi alla vigilia del match arrivano sulle fasce con Rowe e Zalewski che si contendono la maglia da titolare sulla fascia sinistra. Ma le perplessità maggiori sono in difesa. Scalvini non è tornato al meglio dall’impegno con la nazionale di Mancini (dove non ha brillato particolarmente). Dal primo minuto ci dovrebbe essere Kolasinac ed è da valutare anche la condizione di Kristensen. A centrocampo il punto di riferimento resta Ederson mentre accanto a lui c’è il ballottaggio tra Kessie e Pasalic.

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Inter, Chivu conferma Pio Esposito in attacco

Cristian Chivu sembra essere orientato a confermare lo stesso undici che ha giocato l’ultima di campionato prima della sosta. Non cambia il consueto 3-5-2 che vedrà ancora Martinez tra i pali, la linea a tre difensiva dovrebbe essere formata da Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto con Akanji che resta ancora da valutare dopo gli ultimi problemi fisici. A centrocampo il tecnico rumeno dovrebbe dare ancora spazio a Calhanoglu con Barella e Sucic al suo fianco. Torna disponibile Lautaro Martinez ma non partirà dal primo minuto. Chivu è intenzionato a sfruttare l’ottimo momento di forma di Pio Esposito che andrà a formare la coppia d’attacco con Thuram.

Atalanta-Inter, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del match della New Balance Arena di Bergamo in programma domenica 22 ottobre alle 20:45 (esclusiva Dazn).

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

L’arbitro di Atalanta-Inter: chi è Maresca

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match tra Atalanta e Inter, coadiuvato al VAR da Matteo Gariglio e all’AVAR da Aleandro Di Paolo. Classe 1981, si tratta di uno degli arbitri con maggiore esperienza nel nostro campionato. Per il fischietto campano si tratta del ventesimo incrocio complessivo con i nerazzurri milanesi, un bilancio decisamente favorevole al Biscione che conta 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con l’ultimo precedente datato 11 gennaio 2026 nel successo interno contro il Lecce deciso proprio da Pio Esposito.