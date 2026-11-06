Atalanta-Kairat Almaty, moviola: tutti i motivi del nervosismo di Sarri, quanti dubbi

La prova dell’arbitro Weinberger alla New Balance Arena nella quarta giornata della phase di Conference analizzata ai raggi X, il fischietto austriaco ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi grattacapi per l’arbitro Weinberger anche se restano dei dubbi su un paio di situazioni. Vediamo cosa è successo alla New Balance Arena nella quarta giornata della phase di Conference League.

Atalanta-Kairat, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 20′, è per Mendonca ammonito per fallo tattico su Scamacca. Al 23′ Samardzic a terra in area, ma non c’è nulla per l’arbitro che poi chiama subito un fallo su Elmas. Chiede spiegazioni Sarri. Tensione in campo, l’arbitro Weinberger richiama verbalmente il tecnico della Dea intimandogli di restare all’interno dell’area tecnica.

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Le proteste dell’Atalanta

Al 28′ ammonito Sulemana che atterra in maniera evidente Marynovich. Al 39′ ammonito Obric che ferma fallosamente Gual. Al 53′ proteste sul gol del Kairat. Contropiede dei kazaki con Edmilson che gira per Gual che scappa via a Bernasconi e batte Carnesecchi in uscita ma l’ Atalanta si lamenta però per un possibile fallo su Elmas ad inizio azione.

C’è stato un silent check velocissimo per capire cosa sia successo ad inizio azione, ma nessuna decisione. Giallo per proteste al 58′ per Scamacca, Al 65′ Elmas mette il pallone in rete, ma ha controllato la palla in posizione di fuorigioco, gol annullato. Valido all’82’ il pari di Krstovic, complice il portiere Anarbekov che, dopo un’ottima prestazione, rovina tutto con questa brutta uscita sul corner.

Quanti gialli nel finale

All’86’ brutto intervento di Mrynskiy su Zalewski. Meritato il cartellino giallo per lui. All’88’ giallo per Jukkola che calcia via il pallone dopo il fischio dell’arbitro per un fallo di Bekbolat, ammonito anch’egli. Dopo 4′ di recupero finisce 1-1.

Chi è l’arbitro Weinberger

Julian Weinberger, austriaco, classe ’85, ha iniziato la carriera arbitrale all’età di quindici anni, arrivando nel 2006 a dirigere le gare del campionato regionale di Vienna. Dalla stagione 2010-2011, invece, dirige incontri della seconda divisione austriaca, e dalla 2014-2015 anche quelle in Bundesliga. Nell’agosto del 2010, invece, ha esordito in una partita della ÖFB-Cup. Nel 2018 dirige, per la prima volta nella sua carriera, il derby di Vienna tra Rapid Vienna e Austria Vienna, da quell’anno è inserito nella lista degli arbitri FIFA e dirige partite internazionali.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Heidenreich e Kolbitsch con Ebner IV uomo, Kijas al Var e Spurny all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mendonca, Sulemana, Obric, Scamacca, Mrynskiy, Jukkola.