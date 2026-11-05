Altra prestazione sconcertante dei nerazzurri, sotto fino a una manciata di minuti dalla conclusione: fischi e mugugni a indirizzo dell'allenatore, che si gioca tutto col Monza.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’uscita dal tunnel è ancora lontana per l’Atalanta, che non riesce a vincere neppure in Conference League. Finisce 1-1 a Bergamo contro i kazaki del Kairat Almaty, partita che a 8′ dal termine la formazione di Sarri stava addirittura perdendo. Proprio Sarri rimane nell’occhio del ciclone: le voci sul futuro del tecnico si susseguono e l’impressione è che la sfida di domenica pomeriggio sul campo del Monza possa essere decisiva. Ironia della sorte, il tecnico potrebbe giocarsi la permanenza proprio contro un altro allenatore esonerato – un anno fa – dalla Dea: Juric, che ora siede sulla panchina dei brianzoli.

Atalanta-Kairat Almaty, Sarri schiera i tre Nazionali

Turnover di coppa per Sarri, ma con moderazione. Nel 4-2-3-1 dell’Atalanta c’è spazio per diversi big: Carnesecchi in porta, linea difensiva formata da Idele, Scalvini, Obric e Bernasconi, in mediana Elmas e Pasalic con Sulemana, Samardzic e Rowe alle spalle di Scamacca. Proprio il bomber, il portiere e Scalvini sono i tre convocati da Mancini per le prossime, decisive sfide dell’Italia in Nations League. Nel primo tempo i nerazzurri premono ma il risultato non si sblocca. E in difesa, anzi, si balla pericolosamente in più di una circostanza. Serve una scossa, però, e nella ripresa entra subito Ederson per uno dei calciatori più in ombra: Sulemana.

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Gual beffa Carnesecchi, Krstovic evita il ko nel finale

Dopo 8′ il risultato si sblocca, ma il merito è del Kairat. Contropiede fulminante dei kazaki con Edmilson che pesca alla perfezione Gual, bravo a scappar via a Bernasconi e a battere Carnesecchi in uscita. Vane le proteste dell’Atalanta per un possibile fallo su Elmas al principio dell’azione. Sarri fa entrare De Ketelaere e Zalewski per Samardzic e Rowe, poi lancia pure Krstovic al posto di Scamacca. Ed è proprio il montenegrino a riequilibrare il risultato a pochi minuti dal termine sfruttando una clamorosa papera in uscita del portiere avversario Anarbekov sugli sviluppi di un corner. Ma l’1-1 è un “brodino” che non può soddisfare i tifosi della Dea.

Esonero Sarri? Tifosi delusi, ma il tecnico non molla

Solo un punticino per l’Atalanta, che annaspa anche in Europa oltre che in Serie A. Fischi e mugugni a indirizzo del tecnico, che inizia a destare perplessità anche per l’eccesso di negatività: prima della partita aveva sottolineato la consistenza del Kairat, che l’anno scorso “ha perso di misura in Champions con l’Inter”. Dopo la partita, l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio ha invece sottolineato: “Settimana del rilancio? Dura rilanciarsi con 14 infortunati. Abbiamo preso un gol stupido, ma per fortuna non abbiamo mollato. Abbiamo faticato a muovere la palla velocemente contro una squadra chiusa, ma per lo meno abbiamo centrato un punto. Andremo a caccia della qualificazione quando staremo meglio“.

