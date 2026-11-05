L’uscita dal tunnel è ancora lontana per l’Atalanta, che non riesce a vincere neppure in Conference League. Finisce 1-1 a Bergamo contro i kazaki del Kairat Almaty, partita che a 8′ dal termine la formazione di Sarri stava addirittura perdendo. Proprio Sarri rimane nell’occhio del ciclone: le voci sul futuro del tecnico si susseguono e l’impressione è che la sfida di domenica pomeriggio sul campo del Monza possa essere decisiva. Ironia della sorte, il tecnico potrebbe giocarsi la permanenza proprio contro un altro allenatore esonerato – un anno fa – dalla Dea: Juric, che ora siede sulla panchina dei brianzoli.
- Atalanta-Kairat Almaty, Sarri schiera i tre Nazionali
- Gual beffa Carnesecchi, Krstovic evita il ko nel finale
- Esonero Sarri? Tifosi delusi, ma il tecnico non molla
Atalanta-Kairat Almaty, Sarri schiera i tre Nazionali
Turnover di coppa per Sarri, ma con moderazione. Nel 4-2-3-1 dell’Atalanta c’è spazio per diversi big: Carnesecchi in porta, linea difensiva formata da Idele, Scalvini, Obric e Bernasconi, in mediana Elmas e Pasalic con Sulemana, Samardzic e Rowe alle spalle di Scamacca. Proprio il bomber, il portiere e Scalvini sono i tre convocati da Mancini per le prossime, decisive sfide dell’Italia in Nations League. Nel primo tempo i nerazzurri premono ma il risultato non si sblocca. E in difesa, anzi, si balla pericolosamente in più di una circostanza. Serve una scossa, però, e nella ripresa entra subito Ederson per uno dei calciatori più in ombra: Sulemana.
Gual beffa Carnesecchi, Krstovic evita il ko nel finale
Dopo 8′ il risultato si sblocca, ma il merito è del Kairat. Contropiede fulminante dei kazaki con Edmilson che pesca alla perfezione Gual, bravo a scappar via a Bernasconi e a battere Carnesecchi in uscita. Vane le proteste dell’Atalanta per un possibile fallo su Elmas al principio dell’azione. Sarri fa entrare De Ketelaere e Zalewski per Samardzic e Rowe, poi lancia pure Krstovic al posto di Scamacca. Ed è proprio il montenegrino a riequilibrare il risultato a pochi minuti dal termine sfruttando una clamorosa papera in uscita del portiere avversario Anarbekov sugli sviluppi di un corner. Ma l’1-1 è un “brodino” che non può soddisfare i tifosi della Dea.
Esonero Sarri? Tifosi delusi, ma il tecnico non molla
Solo un punticino per l’Atalanta, che annaspa anche in Europa oltre che in Serie A. Fischi e mugugni a indirizzo del tecnico, che inizia a destare perplessità anche per l’eccesso di negatività: prima della partita aveva sottolineato la consistenza del Kairat, che l’anno scorso “ha perso di misura in Champions con l’Inter”. Dopo la partita, l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio ha invece sottolineato: “Settimana del rilancio? Dura rilanciarsi con 14 infortunati. Abbiamo preso un gol stupido, ma per fortuna non abbiamo mollato. Abbiamo faticato a muovere la palla velocemente contro una squadra chiusa, ma per lo meno abbiamo centrato un punto. Andremo a caccia della qualificazione quando staremo meglio“.