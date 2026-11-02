Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Fabbian uomo del destino (7,5), muro Daffara (7), Zappacosta horror (4,5)

Vittoria importantissima per la squadra di Gilardino, che guadagna tre punti preziosi guidata dal centrocampista e protetta dal portiere. Dea imprecisa, l'esterno flop non solo per l'autogol

Dominio totale del Parma, che batte 3-0 l’Atalanta grazie alle reti di Fabbian e Lontani e all’autogol di Zappacosta. Partita praticamente perfetta della squadra di Gilardino, che prima ha retto in difesa e poi ha colpito in maniera chirurgica i nerazzurri. Continua il momento no della squadra di Sarri, che ha vinto solo una delle ultime 8 partite giocate in Serie A.