Dominio totale del Parma, che batte 3-0 l’Atalanta grazie alle reti di Fabbian e Lontani e all’autogol di Zappacosta. Partita praticamente perfetta della squadra di Gilardino, che prima ha retto in difesa e poi ha colpito in maniera chirurgica i nerazzurri. Continua il momento no della squadra di Sarri, che ha vinto solo una delle ultime 8 partite giocate in Serie A.
Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Fabbian uomo del destino (7,5), muro Daffara (7), Zappacosta horror (4,5)
Vittoria importantissima per la squadra di Gilardino, che guadagna tre punti preziosi guidata dal centrocampista e protetta dal portiere. Dea imprecisa, l'esterno flop non solo per l'autogol
Atalanta, top e flop: Zappacosta crolla
- De Ketelaere 6: il belga ci prova e va più volte al tiro. La difesa del Parma fa difficoltà a contenerlo, tanta qualità ma poca precisione. L'unico a salvarsi tra i nerazzurri.
- Zalewski 5,5: spinge tanto sulla fascia destra, fungendo da collante tra centrocampo e attacco. Tanti cross (non tutti precisi) e un tiro molto pericoloso sul finale del primo tempo. Nella seconda frazione scompare insieme al resto della squadra.
- Scalvini 5: il Parma nel secondo tempo dilaga e la difesa dell'Atalanta non riesce in nessun modo a fermare gli avversari. Confusione totale, figlia anche dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Sarri in questo reparto.
- Pasalic 5: partita più di sostanza che di qualità per il centrocampista croato, che rispetto a qualche stagione fa gioca qualche metro più indietro. Bello il colpo di tacco su calcio d'angolo nel primo tempo, ma il tunnel subito nel secondo non lo dimenticherà tanto presto.
- Rowe 5: tanta corsa, un buono strappo palla al piede e pochissimo altro. L'attaccante inglese è tanto fumo e poco arrosto, manca sempre nel momento più importante.
- Krstovic 5: L'attaccante dell'Atalanta si sbatte ma perde il duello con Troilo. Calcia poco e segna un gol… annullato per fuorigioco. Da lui i tifosi nerazzurri si sarebbero aspettati molto, molto di più.
- Zappacosta 4,5: la partita del terzino italiano è stata macchiata da un autogol molto sfortunato. In quella situazione non avrebbe potuto fare molto di più ma l'errore resta, ed è di quelli pesanti. Da qui parte il suo definitivo tracollo e quello dell'Atalanta.
Parma, top e flop: Daffara para tutto
- Daffara 7: se il Parma non ha subito gol buona parte del merito è il suo. Tante, tantissime parate, di cui una bellissima su un tiro a botta sicura di Zalewski. Prezioso.
- Lontani 7: riceve palla dal limite dell'area, supera Pasalic con un tiro spettacolare e va al tiro. Sassata violentissima che non lascia spazio a Carnesecchi. Grandissimo gol, grandissima partita.
- Troilo 7: tanti interventi difensivi importanti e pochissimi errori. Fa spalla a spalla con Krstovic per tutta la partita e ne esce vincitore.
- Valeri 6,5: spinge tanto sul lato sinistro del Parma, uomo preziosissimo in fase di impostazione per il Parma. Dai suoi piedi passano tantissime palle.
- Sierro 6,5: tanta corsa e quantità, ma anche un calcio d'angolo al bacio. Suo infatti l'assist per la rete di Fabbian. Insieme a Keita è il cuore del centrocampo della squadra di Gilardino.
- Tourè 6: l'ex di partita fa un primo tempo da fantasma, con pochi palloni giocati e tanti errori. Poi a inizio secondo tempo si muove bene e trova il cross che porta all'autogol di Zappacosta.
MVP, il migliore in campo
Fabbian 7,5: l'uomo del destino. Non avrebbe dovuto giocare ma il forfait di Bernabè gli ha regalato una chance da titolare. Il risultato? Ottima prestazione, un gol, il filtrante che lancia Tourè nell'azione del 2-0 e l'assist per la rete del 3-0. Dominante.
Il giudizio sull'arbitro
Crezzini 6: partita semplice da arbitrare per il direttore di gara della sezione di Siena, che non estrae neanche un cartellino giallo. Le due squadre hanno giocato una partita corretta e pulita, che quindi ha aiutato molto l'arbitro. L'unico episodio degno di nota è nel primo tempo, quando ha annullato il gol di Krstovic anche grazie all'intervento del VAR. Fuorigioco millimetrico ma corretto.