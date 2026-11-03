Atalanta-Parma, moviola: Gilardino non aveva bisogno di questi aiuti, i dubbi sul primo gol

Ha fischiato solo 18 falli senza ammonire nessuno Crezzini, apparso un po’ troppo permissivo. Resta un dubbio sul gol che ha sbloccato la gara, vediamo cosa è successo Crezzini al Gewiss Stadium nel posticipo nella decima giornata di serie A.
- Atalanta-Parma, i casi da moviola
- I dubbi sul primo gol
- Chi è l’arbitro Crezzini
- L’arbitro non ha estratto cartellini
Atalanta-Parma, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. In avvio graziato Troilo per un fallo a palla lontana su Krstovic, Crezzini dopo pochi minuti, deve richiamare entrambi per ribadire la sua linea. Dopo soli 8′ segna Krstovic, per l’arbitro è regolare ma si alza la bandierina e il Var conferma: Zappacosta, che aveva fornito il cross, era partito in posizione di fuorigioco, per pochi millimetri. Pestone di Keita su Zalewski, l’arbitro fischia il fallo ma c’era anche il giallo.
I dubbi sul primo gol
Al 41′ è il Parma a segnare con Giovanni Fabbian di testa su calcio d’angolo, c’è un blocco di Troilo che sembra regolare e una spinta dubbia invece di Fabbian su De Ketelaere con entrambe le braccia, per l’arbitro è regolare. Niente da dire sulle altre due reti del Parma in avvio di ripresa con un’autorete di Zappacosta, su cross di El Bilal Touré. Il tris è arrivato al 58′ con Simone Lontani he con un tunnel supera un avversario e poi nello stretto fa partire una conclusione con cui trova il 3-0, risultato con cui si chiude il match dopo 3′ di recupero.
Chi è l’arbitro Crezzini
Valerio Crezzini, la scelta per Atalanta-Parma, due anni fa era stato tra i neo-promossi in Can A-B ma non aveva mai diretto nella massima categoria prima di Udinese-Monza (1-2) del maggio 2025. Il fischietto di Siena viene considerato un arbitro dal rigore facile. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro. Nella scorsa stagione Crezzini ha diretto 8 gare di Serie A, l’ultima Pisa-Genoa. Quest’anno aveva debuttato in Atalanta-Sassuolo, ultima uscita in Torino-Udinese.
L’arbitro non ha estratto cartellini
Coadiuvato dagli assistenti Laudato e Boato con Collu IV uomo, Prontera al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match non ha ammonito alcun giocatore.