Atalanta-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Atalanta-Parma, 10ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche.

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Atalanta–Parma mette in palio punti pesanti per risalire la classifica: si gioca oggi lunedì 2 novembre 2026 alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, per la 10ª giornata di Serie A 2026-27. Nerazzurri tredicesimi con 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 16 gol segnati e 17 subiti. Ducali diciottesimi a quota 5: una vittoria, 2 pareggi, 6 sconfitte, 5 reti fatte e 15 incassate. Per gli ospiti è una delicata tappa della corsa salvezza; i bergamaschi cercano slancio davanti al proprio pubblico.

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Atalanta-Parma, le probabili formazioni

L’emergenza potrebbe indirizzare l’Atalanta verso il 4-2-3-1: davanti a Carnesecchi, si va verso una difesa con Zappacosta, Scalvini, Obrić e Bernasconi. Le assenze di Hien, Kossounou e Kolašinac ridurrebbero le alternative dietro, mentre senza Kessie la coppia centrale dovrebbe essere composta da Pašalić ed Éderson. Elmas, De Ketelaere e Zalewski potrebbero sostenere Krstović, con Scamacca e Raspadori indisponibili. Il Parma dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Delprato, Troilo e Drobnič davanti a Daffara, ampiezza affidata a Britschgi e Carboni. Tra le linee, Bernabé e Touré avrebbero il compito di innescare Romero.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obrić, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstović.

V:Sport

Parma (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnič; Britschgi, Sierro, Keita, Carboni; Bernabé, Touré; Romero.

V:Sport

Gli indisponibili

È soprattutto l’Atalanta a dover fare i conti con un’infermeria affollata: dieci assenze che limiterebbero sensibilmente le possibilità di rotazione. La difesa risulta il reparto più colpito, anche per gli stop di Bellanova e Kristensen, mentre davanti mancherebbero due alternative importanti come Scamacca e Raspadori. Più contenuta l’emergenza del Parma, che deve rinunciare a Elphege per appendicite. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.

Atalanta : Kolašinac (infortunio alla coscia), Kessie (infortunio al polpaccio), Scamacca (infortunio alla coscia), Bellanova (infortunio all’inguine), Gaetano (infortunio all’inguine), Raspadori (problema ai muscoli posteriori della coscia), Hien (problema ai muscoli posteriori della coscia), Kossounou (problema ai muscoli posteriori della coscia), Kristensen (infortunio alla coscia), Pompei (frattura a un dito).

: (infortunio alla coscia), (infortunio al polpaccio), (infortunio alla coscia), (infortunio all’inguine), (infortunio all’inguine), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio alla coscia), (frattura a un dito). Parma: Elphege (appendicite).

Le ultime partite giocate

Le cinque gare riportate raccontano due percorsi accidentati. L’Atalanta ha raccolto 5 punti, segnando 11 gol ma subendone 12: una produzione offensiva importante, accompagnata però da evidenti problemi di tenuta. Il Parma si è fermato a 4 punti, con appena 3 reti realizzate e 9 incassate. Lo 0-0 contro l’Udinese, indicato come ultimo incontro nelle informazioni sul match, rappresenta almeno un segnale di maggiore solidità per i ducali.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Punti Atalanta 1 2 2 11 12 5 Parma 1 1 3 3 9 4

Il dettaglio delle cinque partite disponibili per ciascuna squadra:

Atalanta : Juventus – Atalanta 2-0, sconfitta; Atalanta – Venezia 3-1, vittoria; Milan – Atalanta 3-2, sconfitta; Atalanta – Frosinone 4-4, pareggio; Fiorentina – Atalanta 2-2, pareggio.

: – 2-0, sconfitta; – 3-1, vittoria; – 3-2, sconfitta; – 4-4, pareggio; – 2-2, pareggio. Parma: Parma–Genoa 2-1, vittoria; Inter–Parma 3-0, sconfitta; Parma–Torino 0-3, sconfitta; Lazio–Parma 2-1, sconfitta; Parma–Udinese 0-0, pareggio.

L’arbitro di Atalanta–Parma

A dirigere la partita sarà Valerio Crezzini, assistito da Laudato e Boato; Collu sarà il quarto ufficiale. In sala VAR opererà Prontera, con Meraviglia nel ruolo di AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili attribuiscono a Crezzini 3 incontri diretti, 60 falli fischiati e 12 fuorigioco rilevati. Il bilancio disciplinare è di 3 ammonizioni, una in media a partita, senza espulsioni né calci di rigore assegnati.

Statistiche interessanti e precedenti di Atalanta–Parma

I precedenti spingono dalla parte dell’Atalanta, ma il Parma conserva un ricordo capace di alimentare la fiducia: il 3-2 conquistato a Bergamo il 25 maggio 2025. Un’eccezione dentro un confronto recente dominato dai nerazzurri, vincitori di otto delle ultime dieci sfide di Serie A e spesso particolarmente solidi negli incroci casalinghi. Il presente aggiunge un altro ostacolo per i ducali, reduci da sei sconfitte esterne consecutive considerando anche il finale della scorsa stagione. L’Atalanta, invece, ha costruito in casa dieci dei suoi undici punti e ritrova il lunedì, giorno che nelle ultime stagioni le ha regalato numerose soddisfazioni. Tra i possibili protagonisti spicca Krstović, che contro gli emiliani ha già accumulato sette partecipazioni al gol in appena quattro presenze. Sull’altro fronte, Touré cerca la prima rete del campionato proprio contro la squadra con cui aveva debuttato in Serie A. Storia e numeri delineano una sfida ricca di insidie, senza cancellare il bisogno di punti di entrambe.

L’ Atalanta ha imposto il proprio passo in otto delle ultime dieci sfide di Serie A contro il Parma : completano il bilancio un pareggio e una sconfitta. Nel periodo ha segnato 31 gol, ben 3,1 a incontro.

ha imposto il proprio passo in otto delle ultime dieci sfide di Serie A contro il : completano il bilancio un pareggio e una sconfitta. Nel periodo ha segnato 31 gol, ben 3,1 a incontro. Per trovare l’unico successo del Parma negli ultimi dodici confronti di campionato bisogna tornare al 25 maggio 2025: il 3-2 esterno firmato da Hainaut e dalla doppietta di Ondrejka , che ribaltarono la doppietta di Maldini . Negli altri undici incroci, due pareggi e nove vittorie bergamasche.

negli ultimi dodici confronti di campionato bisogna tornare al 25 maggio 2025: il 3-2 esterno firmato da e dalla doppietta di , che ribaltarono la doppietta di . Negli altri undici incroci, due pareggi e nove vittorie bergamasche. Bergamo è stata spesso una salita ripida per i ducali: l’ Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro il Parma , con 18 gol segnati e 3 subiti. In cinque di queste sei gare ha mantenuto la porta inviolata.

ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro il , con 18 gol segnati e 3 subiti. In cinque di queste sei gare ha mantenuto la porta inviolata. Il Parma arriva da sei sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, due nel 2025-26 e quattro nel torneo attuale. Una striscia esterna peggiore manca dal periodo settembre 2014-febbraio 2015, quando i ko di fila furono otto.

arriva da sei sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, due nel 2025-26 e quattro nel torneo attuale. Una striscia esterna peggiore manca dal periodo settembre 2014-febbraio 2015, quando i ko di fila furono otto. L’ Atalanta ha già conquistato tre vittorie nelle prime cinque gare interne di questo campionato, con un pareggio e una sconfitta: un cambio di passo rispetto all’unico successo nelle ultime cinque partite casalinghe della stagione precedente.

ha già conquistato tre vittorie nelle prime cinque gare interne di questo campionato, con un pareggio e una sconfitta: un cambio di passo rispetto all’unico successo nelle ultime cinque partite casalinghe della stagione precedente. Lo 0-0 con l’ Udinese ha riportato il Parma al pareggio dopo cinque giornate senza mezze misure, chiuse con una vittoria e quattro sconfitte. Per ritrovare due pareggi consecutivi bisogna risalire allo scorso aprile, contro Lazio e Napoli .

ha riportato il al pareggio dopo cinque giornate senza mezze misure, chiuse con una vittoria e quattro sconfitte. Per ritrovare due pareggi consecutivi bisogna risalire allo scorso aprile, contro e . Il lunedì sorride ai nerazzurri: otto vittorie nelle ultime nove gare di Serie A disputate in questo giorno, con 21 reti complessive. Le due più recenti sono arrivate con Sarri in panchina. Il Parma , invece, ha perso entrambi i posticipi del lunedì di questo torneo, dopo quattro precedenti senza sconfitte tra il 2024-25 e il 2025-26.

, invece, ha perso entrambi i posticipi del lunedì di questo torneo, dopo quattro precedenti senza sconfitte tra il 2024-25 e il 2025-26. Nelle prime quattro partite di Serie A della gestione Gilardino, il Parma ha registrato tre sconfitte e un pareggio. Soltanto Passarella, con cinque ko, e Pioli, con quattro, hanno perso almeno quattro delle prime cinque gare sulla panchina ducale nella competizione.

ha registrato tre sconfitte e un pareggio. Soltanto Passarella, con cinque ko, e Pioli, con quattro, hanno perso almeno quattro delle prime cinque gare sulla panchina ducale nella competizione. Krstović trova nel Parma la sua avversaria preferita in Serie A per partecipazioni al gol: sette, divise fra tre reti e quattro assist, in soli 235 minuti e quattro incontri. L’ultimo a superare questa quota entro le prime cinque presenze contro una singola rivale è stato Kvaratskhelia , arrivato a otto coinvolgimenti in quattro gare contro il Sassuolo nel 2024.

trova nel la sua avversaria preferita in Serie A per partecipazioni al gol: sette, divise fra tre reti e quattro assist, in soli 235 minuti e quattro incontri. L’ultimo a superare questa quota entro le prime cinque presenze contro una singola rivale è stato , arrivato a otto coinvolgimenti in quattro gare contro il nel 2024. Touré non ha ancora segnato dopo 690 minuti in questo campionato: tra gli attaccanti, soltanto Laurienté, con 721 minuti, ha giocato di più senza trovare la rete. Il ducale aveva esordito in Serie A proprio con l’Atalanta, segnando due gol in undici presenze nel 2023-24.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Parma

La differenza più evidente è nella capacità di segnare: l’Atalanta ha realizzato 16 gol contro i 5 del Parma, pur avendo subito due reti in più, 17 contro 15. I nerazzurri hanno un possesso medio superiore, 46,8% contro 42,3%, e una maggiore precisione nei passaggi, 86,62% contro 80,48%. Anche i tiri nello specchio premiano i bergamaschi, avanti 46-30. Il dato sulla conversione delle conclusioni evidenzia ulteriormente il divario offensivo: 17,58% contro 6,49%. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata una sola volta; l’Atalanta concede mediamente 1,89 gol a partita, il Parma 1,67.

A livello individuale, Krstović guida i marcatori dell’Atalanta con 6 reti, seguito da Éderson a 2. A quota uno figurano De Ketelaere, Elmas, Gaetano, Kessie, Raspadori, Samardžić, Scamacca e Zalewski. Nel Parma comandano Romero e Lontani, entrambi a 2 gol, davanti ad Almqvist, autore di una rete. Negli assist, secondo la voce statistica complessiva disponibile, De Ketelaere e Zalewski sono primi tra i nerazzurri con 3; nei ducali condividono il primato Almqvist, Elphege, Fabbian e Touré, tutti a uno. Per le ammonizioni, Obrić, de Roon ed Éderson sono a quota 2 nell’Atalanta, mentre Troilo ne conta 3 nel Parma. Elmas e Gaetano hanno ricevuto un rosso ciascuno; nessuna espulsione risulta per i ducali. Tra i portieri, Carnesecchi ha un clean sheet in nove presenze, Daffara uno nella sua unica apparizione e Corvi nessuno in otto gare.

Statistica Atalanta Parma Posizione in classifica 13ª 18ª Punti 11 5 Partite giocate 9 9 Vittorie 3 1 Pareggi 2 2 Sconfitte 4 6 Gol segnati 16 5 Gol subiti 17 15 Media gol segnati 1,78 0,56 Media gol subiti 1,89 1,67 Possesso palla medio 46,8% 42,3% Precisione dei passaggi 86,62% 80,48% Tiri nello specchio 46 30 Precisione di tiro 50,55% 38,96% Conversione delle conclusioni 17,58% 6,49% Calci d’angolo 34 30 Falli commessi 92 95 Cartellini gialli 9 13 Cartellini rossi 2 0 Partite con porta inviolata 1 1 Migliori marcatori Krstović: 6 Romero, Lontani: 2 Leader negli assist De Ketelaere, Zalewski: 3 Almqvist, Elphege, Fabbian, Touré: 1 Giocatori con più ammonizioni Obrić, de Roon, Éderson: 2 Troilo: 3 Giocatori con più espulsioni Elmas, Gaetano: 1 Nessuno Clean sheet dei portieri impiegati Carnesecchi: 1 Daffara: 1; Corvi: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Parma? Atalanta-Parma si gioca lunedì 2 novembre 2026 alle ore 20:45, ora italiana, per la 10ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Atalanta-Parma? La partita si disputa alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Parma? L’arbitro è Valerio Crezzini, assistito da Laudato e Boato. Il quarto ufficiale è Collu; al VAR c’è Prontera, con Meraviglia come AVAR.