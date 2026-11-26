L’Atalanta va sotto di due gol contro il Borac, poi ribalta gli avversari nel finale: Krstovic, Kolasinac e Zappacosta firmano un successo pesantissimo in Conference League

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In Bosnia ed Erzegovina era già caduta l’Italia, nella drammatica finale dei playoff di Zenica persa ai rigori. Dal Bilino Polje al Gradski Stadion di Banja Luka, dove stava per cadere in maniera rovinosa anche l’Atalanta. Ma contro il Borac, nella quarta giornata di Conference League, è andata in scena una rimonta folle nel finale, che ha lasciato di sasso i tifosi di casa. Sotto di due reti, la Dea ha vinto 3-2: le due espulsioni hanno facilitato la rimonta di Sarri, che ha così evitato una figuraccia europea.

L’Atalanta rischia la figuraccia col Borac

Dopo il 4-4 con l’Inter, Sarri sperava di ricevere conferme in Europa. Ma dopo 29’ si ritrova già sotto di due reti. Con Raspadori a sostegno di Scamacca, l’Atalanta crea diverse occasioni nei primi minuti, salvo poi crollare al 22’, quando Juricic elude la marcatura tutt’altro che irresistibile di Kolasinac e insacca alle spalle di Sportiello.

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Sette minuti più tardi i padroni di casa raddoppiano: Vukovic è lasciato colpevolmente solo sulla fascia, salta con facilità un poco convinto Scalvini e il 17enne Deket infligge un altro duro colpo ai bergamaschi. A inizio ripresa entrano subito Kessie e Bellanova, poi anche Krstovic, De Ketelaere, quindi Elmas: e nel finale succede di tutto.

Sarri incredulo: il tecnico evita una figuraccia europea

Le telecamere catturano la reazione di Sarri al momento dei gol subiti. L’allenatore di Figline Valdarno è parso incredulo per le disattenzioni difensive dei suoi uomini, che continuano a ripetersi. Alla vigilia del match aveva chiesto soprattutto concentrazione. In Bosnia, invece, la difesa ha sbandato di nuovo, mentre in attacco l’Atalanta ha sprecato occasioni su occasioni. Ma, come diceva il compianto Boskov, “partita finisce, quando arbitra fischia”. E l’epilogo della partita del Gradski Stadion è inaspettato. “Abbiamo creato tantissime palle gol, ma in questo momento non abbiamo solidità difensiva” ha dichiarato Sarri ai microfoni di Sky

Altra rimonta folle della Dea: la decide Zappacosta

Al 75’ il Borac resta in 10 uomini per l’espulsione di Pascual, che ferma Rowe. La superiorità numerica prepara il terreno alla rimonta degli orobici, che all’86’ accorciano le distanze con il colpo di testa del solito Krstovic. I padroni di casa perdono anche un altro uomo per il rosso mostrato ad Herrera e l’Atalanta si scatena. Al 90’ Kolasinac pareggia, tre minuti dopo Zappacosta trova l’angolino firmando il definitivo sorpasso.

Conference League: come cambia la classifica

In sette minuti è cambiato tutto per l’Atalanta. Dai 4 punti e dalla sedicesima posizione, la squadra di Sarri conquista tre punti d’oro e sale a quota 7, con la ghiotta possibilità di acciuffare la qualificazione diretta agli ottavi. Saranno decisivi gli ultimi due appuntamenti: in trasferta contro il Riga e poi alla New Balance Arena contro il Mjallby. Sulla carta partite assolutamente alla portata degli orobici.