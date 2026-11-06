Atalanta, Sarri: la solita canzone, alibi, colpa dei giornalisti e parolacce

Il tecnico della Dea trova giustificazioni per l'ennesimo flop anche in Conference e si lamenta degli infortunati e del calendario fitto che gli impedisce di allenare bene

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Può cambiare il “nemico” ma la musica è sempre la stessa per Maurizio Sarri, abituato da anni a lamentarsi sempre di qualcosa sia prima che dopo le partite: sia esso il calendario internazionale, l’organizzazione dei posticipi, gli orari, o qualsiasi cosa gli impedisca di lavorare nell’unico modo che conosce da 40 anni: ovvero allenando in campo sei giorni su sette, se possibile.

Gli alibi di Sarri

Anche dopo il deludente pari con i modesti kazaki del Kairat Almaty in Conference League il tecnico della Dea trova alibi, lancia critiche e non rinuncia a qualche parolaccia: «I giornalisti fanno finta di nulla, ma dovendo giocare ogni tre giorni tatticamente non si fa un c…o. Di tattica ne abbiamo fatta tanta a luglio e ad agosto, ma non erano in tanti tra cessioni e infortunati. Stiamo lavorando sulla testa».

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Il pari è arrivato nel finale e per Sarri è un punto d’oro: “Se in un momento in cui hai fuori quattordici giocatori questa deve essere la settimana del rilancio, la vedo dura. Oggi avevamo dieci infortunati e quattro giocatori per i quali le valutazioni sconsigliavano l’utilizzo per più di mezz’ora, quindi diventa difficile”.

L’ammissione del tecnico

“Potevamo sicuramente vincerla, se non avessimo preso un gol stupido. Poi la partita si è fatta difficile – ha detto a Sky Sport – Meno male che non abbiamo mollato, perlomeno dal punto di vista della voglia di portare a casa almeno un risultato positivo, quella c’è stata. Abbiamo fatto fatica: circolazione della palla piuttosto lenta, fatica ad attaccare gli spazi, fatica a giocare contro una squadra chiusa. Però, con tante attenuanti, prendiamo questo punto e vediamo di andarci a prendere la qualificazione più avanti, quando staremo meglio”.

Ritiro senza risultati e i fischi del pubblico

Il ritiro non sembra essere servito: «Essere in ritiro significa lavorare sulla testa, su quello che ci accomuna il più possibile, parlando di altri argomenti. La relazione interpersonale e sacrificarsi l’uno per l’altro sono lo scopo del ritiro. Era difficile pensare di guarire stasera. Abbiamo inventato una formazione dalla miriade di difficoltà che abbiamo, tra otto-nove infortunati e giocatori valutati al massimo per uno spezzone. Abbiamo regalato un gol agli avversari e in fase di impostazione bisogna essere più veloci, materialmente e mentalmente, specie quando gli avversari sono chiusi. A livello di voglia, ai ragazzi non si può rimproverare nulla».

I fischi, dopo quelli per lo 0-3 col Parma di lunedì, non sono mancati: «Col pubblico siamo in debito, la delusione per il risultato vale i fischi in uscita. Ma ci sostengono sempre. Se tutto il gruppo la pensa come me, prima o poi lo ripagheremo. La possibilità di passare il turno esiste ancora, o tra le prime otto o ai playoff, i tempi migliori bisogna attenderli migliorando in diverse cose e recuperando più giocatori possibile».