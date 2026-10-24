La squadra di Simeone continua all’inseguimento del Barcellona grazie alla vittoria di misura ai danni del Deportivo mentre sale la tensione in vista del derby in programma domenica sera

Un fine settimana di Liga che potrebbe essere anche decisivo. L’attesa è tutta per il Clasico in programma domenica 25 ottobre tra Barcellona e Real Madrid, ma nel posticipo del sabato è l’Atletico Madrid che continua il suo inseguimento ai blaugrana grazie a una vittoria di misura e piuttosto sofferta contro il Deportivo.

Atletico: Julian è tornato, Lookman no

Un match più complicato del previsto quello dell’Atletico Madrid contro il Deportivo. L’obiettivo di conquistare i tre punti è stato centrato ma la squadra di Simeone ha fatto fatica. La notizia migliore è rappresentata ancora una volta da Julian Alvarez che sembra aver messo definitivamente da parte i dissapori legati al mercato della scorsa estate e si è messo a segnare con continuità. Dopo un primo tempo difficile, è proprio l’argentino a sbloccare la partita nella ripresa e a rischiare anche di chiuderla con la rete del raddoppio. Ma di notizie ce ne sono anche negative per il Cholo, Lookman continua a essere un po’ un oggetto misterioso, l’ex giocatore dell’Atalanta non gioca una partita per novanta minuti dallo scorso agosto contro il Malaga, da quel momento solo spezzoni di partite. Notizie non proprio positive anche per l’ex Juve, David, che dopo un ottimo avvio ora rischia di finire dietro ad Alvarez nelle gerarchie.

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Barcellona-Real, scintille alla vigilia

Il “Clasico” tra Barcellona e Real Madrid andrà in scena domenica 25 ottobre ma di fatto è già cominciato da giorni. Per la squadra di Mourinho è l’occasione per provare a ridurre le distanze dai rivali e riaccendere le speranze di vincere il titolo. E a lanciare la volata, almeno mediaticamente, ci pensa la televisione del Real che nel corso della settimana di avvicinamento ha lanciato una serie di accuse all’indirizzo della classe arbitrale spagnola: “Il pregiudizio degli arbitri nelle partite del Barcellona è molto evidente, sia nel Clasico ma anche prima come abbiamo visto nelle ultime settimane. Il Real dovrà affrontare 17 arbitri nel Clasico, i tre in campo, il quarto uomo, il Var e il suo assistente, oltre agli undici giocatori del Barcellona. Adesso sono loro che decidono quali azioni devono essere riviste al Var, èm una situazione scandalosa”.

Chi è l’arbitro Martinez Munuera

L’arbitro che si addentra nella “tempesta perfetta” così come l’ha definita il quotidiano AS sarà Martinez Munuera. Si tratta di un fischietto dalla comprovata esperienza che ha già nel suo palmares altre esperienze nel classifico. La scelta è ricaduta su un arbitro che viene considerato autoritario, d’esperienza e con la capacità di gestire situazioni complicate. Del resto il passato di Martinez Munuera parla da solo visto che il fischietto è un ex poliziotto, quindi in quanto ad autorità ed esperienza di situazioni difficili ne ha da vendere. Il 44enne di Alicante è un arbitro internazionale dal 2015 e sarà alla sua quinta volta in un Clasico, l’ultimo è stato nella stagione 2023/2024 con la vittoria del Real Madrid nella Supercoppa di Spagna e con un bilancio a favore dei Blancos per 3-1.

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