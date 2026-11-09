Atletico Madrid-Barcellona, moviola: spinte, calci, proteste e un momento di commozione generale

La prova dell’arbitro Alberola Rojas al Metropolitano nel posticipo della Liga analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata complessa per l’arbitro Alberola Rojas: nonostante non ci siano stati episodi clamorosi la gara è stata tesa e nervosa: quattro gli ammoniti e diverse le contestazioni. Vediamo cosa è successo al Metropolitano nel posticipo della Liga.

A.Madrid-Barcellona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 9′ il gol di Giuliano su cross rasoterra di Julián Álvarez. All’11’ sul maxischermo viene proiettato un video dedicato a Jesus de Miguel, il calciatore morto dopo uno scontro in campo. Entrambe le panchine e l’intero pubblico si alzano in piedi ad applaudire. Scintille al 31′, Simeone chiede un cartellino giallo per Raphinha dopo un calcio a Pablo Barrios, l’arbitro lo invita alla calma.

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Tensione in campo

Primo giallo al 42′, è per Baena per un fallo su Lamine Yamal proprio al limite dell’area di rigore. Valido al 44′ il pari di Fermin con un sinistro preciso di prima. Al 48′ l’arbitro Rojas chiede a Giuliano e Gerard Martín di mantenere la calma dopo una colluttazione tra i due, conclusasi con il giocatore del Barcellona che ha dato una piccola spinta al giocatore biancorosso. Regolare al 66′ il gol del sorpasso di Fermin, su assist di Yamal. Al 74′ ammonito per gioco falloso Bernal che sbito dopo esce.

Entra anche David

Al 77′ è il momento dell’ex Juve David che entra al posto di Barrios. Al 79′ Simeone stava lottando per un pallone protetto da Christensen , ma l’azione non era più valida perché era stato segnalato un fuorigioco in precedenza. Deve entrare in campo l’assistente a fermare tutti. Ammonito Llorente all’87’ per fallo su Adeyemi. Subito dopo giallo anche per Pubill per una presa su Pedri. Dopo 3′ di recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro Alberola Rojas

Alberola Rojas, arbitro trentaquattrenne nato a Ciudad Real, non ha mai arbitrato una partita tra le due squadre, anche se ha arbitrato entrambe separatamente. Affiliato alla scuola castigliana-mancia, ha arbitrato in totale tredici partite per il Barça, nessuna delle quali in questa stagione. Il bilancio è dieci vittorie del Barça, due pareggi e una sola sconfitta. È stato a maggio 2023, al Spotify Camp Nou, contro la Real Sociedad.

Per quanto riguarda l’Atlético de Madrid, li ha arbitratii in 21 occasioni. La squadra di Madrid ha vinto dodici partite contro Alberola Rojas, ne ha pareggiate quattro e ne ha perse cinque. Una delle partite perse è stata la finale della Copa del Rey della scorsa stagione contro la Real Sociedad. In questa stagione ha arbitrato una partita contro la squadra di Simeone. nella terza giornata contro il Siviglia al Ramón Sánchez Pizjuán. L’Atlético Madrid vinse (1-3).

Alberola Rojas, che era tra i candidati per arbitrare l’ultimo classico, ha arbitrato sei partite di campionato in questa stagione, con tre vittorie casalinghe, due pareggi e una vittoria in trasferta. Ha mostrato 28 cartellini gialli e un rosso, a André Almeida, giocatore del Racing de Santander. Ha anche arbitrato due partite di Coppa, una in Europa League e una in Champions League. Ha debuttato nella massima competizione continentale il 20 ottobre arbitrando la partita tra Sabah e Borussia Dortmund.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato al Var da Javier Iglesias Villanueva, l’arbitro del match ha ammonito 4 giocatori: Baena, Bernal, Llorente, Pubill.