Atletico Madrid, Lookman è il fantasma di se stesso: la ricetta di Simeone e compagni per recuperarlo

L'ex attaccante dell'Atalanta sta attraversando il periodo più buio della sua avventura in Liga, ha perso il posto da titolare ma la squadra prova a coccolarlo

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Che fine ha fatto Lookman? Arrivato come un potente meteorite nel mondo dell’Atletico Madrid e dopo sei mesi entusiasmanti nella passata stagione l’ex Atalanta sta vivendo un momento difficile e ha perso il posto da titolare. Anche domani contro il Barcellona partirà dalla panchina ma i colchoneros hanno un piano per recuperarlo.

Le scelte di Simeone

Simeone ha testato una possibile formazione titolare contro gli azulgrana, con il ritorno in squadra di Koke (il “Ragno” è in crescita nelle ultime partite e cercherà di continuare la sua striscia positiva di gol: ha segnato contro Stoccarda e Deportivo) e l’inserimento di Kang-in Lee che nell’undici iniziale affiancherà Julián Álvarez in attacco. Nè Lookman nè David sono dati tra i titolari.

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Simeone ha a disposizione tutti i giocatori tranne Cuti, il che gli offre un’ampia gamma di opzioni per la formazione titolare. Marcos Llorente tornerà a giocare come terzino destro, mentre Pubill e Hancko occuperanno la difesa centrale. Grimaldo è un punto fermo sulla fascia sinistra. Il difensore sta disputando un’ottima stagione e sarà sicuramente titolare contro il Barcellona.

E Lookman? Nonostante si fosse presentato a San Rafael a luglio con un fisico che lasciava intendere che si fosse preso cura di sé durante le vacanze, e nonostante una pre-stagione promettente che aveva persino alimentato le speranze di un miglioramento rispetto agli ottimi primi cinque mesi con il club, niente potrebbe essere più lontano dalla verità: Lookman è l’ombra di se stesso , scomparso dai riflettori (e dalla formazione titolare) e caduto in rovina. Tuttavia, né lo staff tecnico né i giocatori hanno perso la fiducia in lui . Al contrario: nessuno dubita delle sue capacità o mette in discussione il suo atteggiamento, da qui l’ impegno condiviso per riportarlo al suo meglio, sia in campo che fuori, vista la sua importanza per la squadra.

Il momento-no di Lookman

Dopo aver iniziato la stagione da titolare fisso e aver persino segnato al Pizjuán pur essendo stato costretto a giocare da attaccante a causa dell’infortunio di Sorloth , della lunga vicenda che ha ritardato il ritorno in forma di Julián e della mancanza di un altro numero 9 fino all’arrivo di Jonathan David , Lookman ha paradossalmente iniziato a perdere smalto da quando è tornato al suo ruolo naturale . Nonostante i ripetuti tentativi, la sua abilità nel dribbling ha cominciato a svanire, dando vita a una serie di prestazioni in cui non è mai riuscito a superare il suo marcatore.

La ricetta dell’Atletico Madrid

Un declino culminato contro il Bayern, quando non è riuscito a marcare Laimer in occasione del gol dello 0-2, a dimostrazione del fatto che al momento non è al meglio della forma. Pertanto, la risposta del club è stata immediata: cura, coccole e fiducia per far tornare il giocatore che ha segnato e fornito l’assist nella vittoria per 4-0 in Copa del Rey della scorsa stagione contro il Barça, e che ha anche realizzato il gol che ha eliminato la squadra di Flick dalle semifinali di Champions League.