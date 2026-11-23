Travolto il Getafe per 3-0 con Baena grande protagonista, il tecnico dei colchoneros tocca quota 345 vittorie in campionato, nessuno come lui

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In attesa di quello vero, che è fermo ai box a recuperare una forma smarrita e la condizione dopo il brutto infortunio riportato con la Nigeria, l’Atletico Madrid trova un nuovo Lookman: trascinati da un Buena in condizioni super i colchoneros vincono in trasferta col Getafe per 3-0- Per Simeone è un traguardo speciale, ha raggiunto un record con 345 vittorie in campionato , più di qualsiasi altro allenatore nella storia della Liga.

Dominio dell’Atletico

L’inizio promettente del Getafe si è presto spento, Baena ha aperto le marcature con un rasoterra nell’angolino, fuori dalla portata di Soria. Ammutolito lo stadio dopo una prodezza da applausi. Di Cardoso il raddoppio che ha messo in ghiaccio il match. Simeone è persino riuscito a far riposare alcuni giocatori , pensando alla partita di mercoledì in Champions League. Ha concesso qualche minuto a Sorloth , che ha deluso tutti ma si è procurato un rigore nel finale e ha causato l’espulsione di Djené, poi sanzionata da Gil Manzano dopo la revisione del VAR.

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Grimaldo ha trasformato il rigore, realizzando il suo quinto gol stagionale. Il risultato è stato di 3-0 per l’Atletico, che ha ritrovato la solidità mostrata in questa stagione, guidato da Baena, che assomiglia sempre più a Griezmann e che non fa rimpiangere Lookman.

La gioia di Simeone

Con questo successo Simeone ha superato il mito Luis Aragonés come numero di vittorie in Liga, quasi commosso il Cholo: “Condividere questo numero significativo come allenatore, e riconoscere tutto il lavoro che si cela dietro queste 345 vittorie, è un onore. Ci sono tantissime persone. Mia moglie, Carla, è una fonte vitale di forza e sostegno che mi ha permesso di raggiungere questo traguardo.

E poi ci sono i giocatori, la società, i nostri tifosi. Ma le persone che sono con te ogni giorno, che ti sostengono, ti danno forza e ti tengono con i piedi per terra – le mie figlie, i miei figli – il tempo che abbiamo sacrificato per arrivare dove sono ora mi commuove profondamente, mi rende felice. Di solito non mi entusiasmo per molte cose, ma raggiungere questo traguardo è il risultato di un lavoro incredibile”.

La crescita di Baena

Qualche parola in più per lo straripante Baena visto in campo: “Alex è in forma smagliante in questo momento. Si sente come se la squadra fosse sua, assumendosi la responsabilità lasciata da Griezmann, soprattutto nella trequarti offensiva. Sono molto contento. Ha lavorato incredibilmente sodo la scorsa stagione. Arrivava dal Villarreal, che è diverso – né migliore né peggiore, semplicemente diverso – e stiamo riuscendo a portarlo a un livello superiore rispetto a quando è arrivato. E questo rende noi, come allenatori e compagni di squadra, molto felici”.