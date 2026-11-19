A Torino in questi giorni si parla tanto del futuro del tennis: nel 2028 il calendario cambierà pelle a causa dell'ingresso del Masters 1000 in Arabia. E chi ci rimetterà è il 500 di Acapulco (ma non solo)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Ha fatto scalpore l’assenza dei vertici ATP alla presentazione ufficiale delle Finals di doppio, con il disappunto mostrato senza ritegno davanti alle telecamere dia giocatori coinvolti (che chiaramente si sono sentiti figli “minori” rispetto agli 8 finalisti del singolare). Ma c’era una ragione ben precisa che ha impedito al presidente Andrea Gaudenzi e ai suoi più stretti collaboratori di prendere parte allo shooting fotografico: tutti erano impegnati in una delle tante riunioni torinesi dove sul tavolo c’è la cosiddetta riforma del calendario ATP (oltre che questioni legate a diritti TV streaming e affari affini). Perché dal 2028 le novità saranno rilevanti, e il mondo del tennis cambierà in parte il proprio volto.

Se saltano Doha e Dubai, nel 2027 tre opzioni sul tavolo

Non sarà più l’ATP che abbiamo conosciuto fino ad oggi e che potremmo continuare a osservare nel prossimo anno, al netto di qualche novità che dovrà essere probabilmente considerata nella prima finestra stagionale. Il problema è naturalmente legato ai tornei di Doha e Dubai, in programma a febbraio: l’instabilità in Medio Oriente potrebbe portare a un annullamento di entrambi i tornei del circuito 500, con Rio de Janeiro (che si gioca negli stessi giorni) che avrebbe avanzato la proposta di allungare la durata da una settimana ad almeno 10 giorni (come se fosse un Masters 1000), ampliando dunque il proprio tabellone.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’alternativa potrebbe essere offerta da Delray Beach e Rotterdam, che finirebbero per ovviare al problema proponendo non una, ma due edizioni consecutive del torneo. Oppure si assegnerebbe una licenza temporanea di un anno per un nuovo torneo 500, con alcuni Paesi emergenti pronti a candidare le proprie città (un po’ come avvenne nel 2022 con l’ATP 250 di Napoli, passato alla storia per l’umidità che rendeva scivolosissimi i campi da gioco).

Entro la fine del mese verrà presa una decisione, e non è da escludere che alla fine si giocherà lo stesso a Doha e Dubai come se fosse una stagione “normale” (dopotutto anche MotoGP e Formula Uno hanno confermato i rispettivi appuntamenti mediorientali).

Dal 2028 il Masters 1000 in Arabia cambia tutto

Quello che è certo è che dal 2028 i due tornei 500 mediorientali non godranno più dello split della collocazione in settimane differenti, ma verranno giocati negli stessi giorni, come succede oggi a Tokyo e Pechino o a Vienna e Basilea. Il motivo? Dovranno far posto al nuovo Masters 1000 che vedrà la luce in Arabia Saudita, che si giocherà per primo nel corso della stagione, anticipando i tradizionali appuntamenti inaugurali dei sunshine double a Indian Wells e Miami.

Chi verrà sacrificato sull’altare del decimo torneo dei 1000 è sicuramente Acapulco: in Messico non si giocherà più il torneo 500 in programma a febbraio, che già nel 2014 aveva cambiato pelle passando dalla terra rossa al cemento. Per molti fan latini sarà una perdita rilevante, data la storicità del torneo, ma il dio denaro non guarda in faccia a niente e nessuno.

Anche Rotterdam dovrà cambiare le proprie abitudini: verrà spostato a ottobre, in contemporanea con Vienna e Basilea, e la particolarità è che ogni anno ci saranno due ATP 500 in una settimana e nell’altra un 500 e l’ATP 250 di Stoccolma, anticipato rispetto alla collocazione posto Masters 1000 di Parigi (Rotterdam, Vienna e Basilea ruoteranno ogni tre anni per incontrarsi almeno una volta con Stoccolma).

La rivolta dei doppisti: dura lettera contro ATP

L’altra grande battaglia che i giocatori stanno portando avanti riguarda la cosiddetta “riforma dei doppi”: ATP nel 2028 vorrebbe tagliare drasticamente i tabelloni dei tornei di doppio, portandoli a 16 coppie per i Masters 1000 e a sole 8 coppie nei 500 e 250. E con i soldi risparmiati dal montepremi (dal 20% al 10% del totale), destinare più risorse per far crescere i giovani e aumentare le qualificazioni dei tornei di singolare.

Per questo 137 doppisti hanno scritto ad ATP, chiedendo da un lato una riforma più strutturale, ma dall’altra anche la necessità di non andare a toccare storia e tradizione della disciplina, che seppur poco attrattiva per le TV ha un passato glorioso. Tra i nodi del contendere, anche la probabile conferma del “deciding point” sul 40-40, fatto in via sperimentale per provare a rendere le partite più veloci ed emozionanti.