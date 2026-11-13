Le ATP Finals 2026 faranno ricchi i finalisti, soprattutto i singolaristi: vincere tutti i 5 incontri vale oltre 5 milioni di dollari, poco meno dei 5,5 vinti da Zverev agli US Open. Il doppio paga meno

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Balla moneta pesante in quel di Torino. Dove il montepremi per l’ultimo torneo della stagione è di quelli che fanno girare la testa. E non era mai stato così elevato in termini di numeri, rendendole le Finals più remunerative di tutta la storia (quindi dal 1970 a oggi). E poco importa se colui che dovesse vincere tutti i 5 incontri non riuscirà a eguagliare il premio che ha incassato Alexander Zverev lo scorso settembre, quando ha conquistato il titolo agli US Open: 5,5 milioni di dollari era l’assegno incassato a Flushing Meadows, mentre il vincitore del torneo “dei maestri” (se chiuderà imbattuto) arriverà a mettere in tasca 5 milioni e 171mila dollari, “sacrificando” circa 329mila dollari. Un taglio sopportabile? Giudicate voi…

Montepremi record: ma al doppio appena un quinto…

Rispetto a una anno fa, a Torino ballano 250mila dollari in più di montepremi. Il totale saranno 15 milioni e 750mila i dollari che gli 8 finalisti del torneo di singolare e i 16 del torneo di doppio si spartiranno tra di loro. Chiaramente però i singolaristi avranno un trattamento assai privilegiato: l’80% del prize money è dedicato proprio al torneo di singolare (12,7 milioni di dollari), e la maggiorazione di 250mila dollari rispetto al 2025 è l’unica novità di sorta, visto che il doppio resta “fermo” a 3,05 milioni di dollari.

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Una scelta dettata dalle regole di mercato: alle Finals tutti vanno per vedere gli 8 migliori giocatori della stagione in singolare, e il doppio rappresenta un evento che, seppur non propriamente di contorno, comunque di minore rilevanza e appeal (una volta magari sarebbe stato il contrario, ma il presente questo racconta).

Chi vince (da imbattuto) supera i 5 milioni di dollari

Arrivare in fondo al torneo garantisce dunque un assegno superiore ai 5 milioni di dollari. Nel dettaglio, il montepremi del singolare prevede una quota minima di partecipazione di 338mila dollari per chi disputa tutte e tre le partite del round robin, che scende a 253mila in caso di due partite disputate e 169mila dollari per chi scende in campo una sola volta.

È accaduto spesso in passato che un giocatori s’infortunasse dopo una o due partite, con l’ingresso nel torneo di una riserva (vedi la staffetta Sinner-Berrettini nel 2021), che anche qualora non scendesse mai in campo si vedrebbe ricompensato con 156mila dollari per la sola presenza al torneo.

Poi entrano in gioco i premi legati ai risultati: per ogni vittoria nel round robin il premio è di 405mila dollari, per chi vince la semifinale di un milione 206mila dollari, e per chi vince la finale due milioni e 412mila dollari. Sommando tutte le voci, chi arriva in fondo vincendo tutte le partite (come fece Sinner nel 2025) si vedrebbe garantiti i 5 milioni e 171mila dollari. Rispetto al 2023, l’aumento complessivo del montepremi è stato del 5%: Sinner lo scorso anno incassò 5 milioni e 70mila dollari, quindi 100mila in meno del massimo previsto nel 2026.

Il doppio è più “povero”: un confronto impari

Le cifre del torneo di doppio sono chiaramente riviste in proporzione. L’ATP qui assegna i premi alla coppia, non al singolo giocatore, pertanto le cifre vanno sempre considerate da dividere per due. La quota base per chi gioca tre partite è di 134.200 dollari, che scende a 100.650 per chi disputa due incontri e 67.100 per chi va in campo una sola volta (51.700 dollari sono destinati alla coppia di riserva).

Le vittorie nel round robin valgono 96.600 dollari ciascuna, quella in semifinale 178.500 dollari, quella in finale 356.800 dollari. Una coppia che dovesse aggiudicarsi tutti e 5 gli incontri incasserebbe 959.300 dollari, teoricamente con un assegno per ciascun giocatore di 479.650 dollari (meno di un decimo rispetto al vincitore imbattuto del torneo di singolare). Cifre comunque rilevanti, ma nulla a che vedere con quanto potrebbero incassare Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar(e anche de Minaur come riserva).

Montepremi a confronto: una differenza rilevante

Questa è la tabella riepilogativa del montepremi del torneo di singolare.

Riserva (alternate): 156.000 dollari.

156.000 dollari. Quota di partecipazione: 338.000 dollari per chi disputa tutti e tre gli incontri del round robin. Il compenso scende a 253.000 dollari per due partite e 169.000 dollari per un solo incontro.

338.000 dollari per chi disputa tutti e tre gli incontri del round robin. Il compenso scende a 253.000 dollari per due partite e 169.000 dollari per un solo incontro. Vittoria nel round robin: 405.000 dollari per ogni successo nella fase a gironi.

405.000 dollari per ogni successo nella fase a gironi. Vittoria in semifinale: 1.206.000 dollari.

1.206.000 dollari. Vittoria in finale: 2.412.000 dollari.

2.412.000 dollari. Campione imbattuto: 5.171.000 dollari complessivi, sommando quota di partecipazione e premi maturati nelle cinque partite vinte.

Questa è la tabella riepilogativa del montepremi del torneo di doppio