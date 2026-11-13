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ATP Finals 2026, senza Sinner l’Italia si affida a Bolelli-Vavassori e a Cobolli

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Tutto pronto le ATP Finals 2026, dove senza Sinner l’Italia affida le proprie speranze di successo alla coppia Bolelli-Vavassori e a Cobolli, ingolosito anche da un montepremi da urlo

ATP Finals 2026, senza Sinner l’Italia si affida a Bolelli-Vavassori e a Cobolli

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