Dopo il grande spavento, la risonanza magnetica ha dato esito negativo: il campione spagnolo resta in corsa per il titolo a Torino e punta anche alla Coppa Davis di Bologna

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Carlos Alcaraz tira un sospiro di sollievo. La paura di dover interrompere anzitempo la sua avventura alle ATP Finals di Torino è scongiurata: la risonanza magnetica effettuata oggi al bicipite femorale sinistro avrebbe escluso lesioni. A riportare la notizia è l’emittente spagnola Cope, secondo cui il numero tre del mondo resterà in gara e venerdì scenderà regolarmente in campo contro Flavio Cobolli. La notizia è importante non soltanto per il torneo, ma anche in vista della Final 8 di Coppa Davis a Bologna.

Alcaraz, l’infortunio contro Medvedev aveva fatto scattare l’allarme

Il campanello d’allarme era suonato ieri, durante la seconda partita del girone contro Daniil Medvedev. Alcaraz stava dominando l’incontro, ma all’inizio del secondo set, sul punteggio di 6-2, 2-1, ha avvertito un fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra. Lo spagnolo ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che gli ha applicato una vistosa fasciatura. Una volta tornato in campo, è riuscito comunque a portare a termine la partita senza particolari difficoltà, chiudendo con un 6-2, 6-4. Nel dopogara, però, non aveva nascosto di avvertire ancora un po’ di fastidio.

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L’esito della risonanza magnetica: escluse lesioni al bicipite femorale

La giornata di oggi era iniziata all’insegna dell’incertezza. Alcaraz aveva in programma una sessione di allenamento alle 13:00 al Fan Village dell’Inalpi Arena, ma l’appuntamento è stato cancellato poco prima dell’inizio. Lo spagnolo si era infatti recato all’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, vicino allo stadio Olimpico Grande Torino, per sottoporsi a una risonanza magnetica.

Ad accompagnarlo c’erano il medico di fiducia Juanjo Lopez, il fisioterapista Juanjo Moreno e il preparatore atletico Alberto Lledo. L’esito, secondo quanto riferito da Cope, avrebbe escluso lesioni al bicipite femorale sinistro.

Alcaraz-Cobolli: l’incontro si giocherà

Alcaraz, quindi, affronterà Flavio Cobolli nell’ultimo appuntamento del Gruppo Lendl, in programma domani, venerdì 20 novembre, non prima delle 14:00. Dietro la sua decisione di scendere in campo potrebbe esserci anche un discorso regolamentare: Carlos ha già conquistato matematicamente la qualificazione alle semifinali, ma non avrebbe potuto rinunciare alla terza partita del girone contro il tennista romano senza conseguenze. Se un un giocatore si ritira da un incontro della fase round robin non può infatti prendere parte alla fase a eliminazione diretta. Dunque, il murciano ci sarà. Con la gamba fasciata, ma con l’obiettivo di proseguire il cammino verso il primo titolo alle ATP Finals.

Sospiro di sollievo o rischio per la Coppa Davis?

La notizia arrivata dalla Spagna rinfranca i tifosi di Alcaraz, che, come rivelato da Marca, sarà costantemente monitorato dallo staff medico. Per quanto lo scenario sia ora senza dubbio più incoraggiante, resta un piccolo dubbio su come risponderà il suo fisico durante la partita con Cobolli. Alle porte c’è la Coppa Davis, con le Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. E la Spagna, guidata da David Ferrer, non intende rinunciare al proprio campione nella fase decisiva della competizione.