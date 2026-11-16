Il roboante debutto con Tiafoe ha rimesso Alcaraz al centro dei riflettori. "Parto sempre per vincere, ma non mi sento il favorito numero 1". Sul nuovo coach: "Lui è un fenomeno nel preparare il servizio"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Quel sorriso lo conosco tutti, e fin troppo bene. Quello di Carlos Alcaraz, che spesso supera anche le leggi della fisica che impone a 32 il massimo dei denti da esporre. Carlitos a volte sembra averne ancora di più, specialmente quando sente di aver fatto debitamente il suo lavoro. I 4 game lasciati a Frances Tiafoe testimoniano che la strada è quella giusta e che l’operazione che nelle intenzioni dovrà accompagnarlo a conquistare le prime Finals della carriera è cominciata decisamente sotto una buona, anzi buonissima stella.

Adesso Carlitos si sente forte anche sul veloce indoor

Dice di non sentirsi il favorito, Alcaraz, ma non è il tipo da mostrarlo al mondo che sta là fuori. In fondo lui ha giocato come sa fare: bene, anzi benissimo. Con appena 10 punti lasciati sulle 46 battute mandate a referto, senza concedere break e anzi alzando il proprio livello di gioco ogni volta se n’è avvertita la necessità. Insomma, un debutto da numero uno, seppur quel trono oggi spetti di diritto a Sascha Zverev.

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“Non ho la sensazione di essere imbattibile, ma mi sono sentito molto a mio agio in diversi aspetti del gioco”, ha commentato dopo il match d’esordio. “Nella mia testa ho avuto la percezione di essere migliore del mio avversario sotto ogni aspetto del gioco. Quando rispondo profondo e non sento di essere in difficoltà, allora penso solo a lasciarmi trasportare dal momento. E va bene così”. Tanto che il “presunto” (ma neanche troppo) tallone d’Achille dei campi veloci indoor adesso fa meno paura.

“In realtà ho sempre pensato di cavarmela bene sul cemento al coperto, ma spesso mi è sembrato che gli altri fossero migliori di me. Adesso che ho accumulato esperienza posso dire di aver capito come si gioca su questa superficie. Sto acquisendo la giusta esperienza per poter rendere al massimo delle mie possibilità e questo mi rende felice”.

Un debutto convincente, “ma non sono il favorito”

Le domande dei cronisti vertono anche sulle condizioni fisiche dello spagnolo, a cominciare dal ginocchio che lo ha tormentato nelle ultime settimane. “Mi muovevo bene, non ho avvertito problemi particolare. Chiaramente me ne prendo cura ogni giorno con grande attenzione, ma in generale mi sto prendendo cura di me stesso per mantenermi nel più alto livello di forma”. Soprattutto, Alcaraz è consapevole di avere ampi margini.

“Credo che si possa fare meglio, ma debbo ammettere che un esordio così è perfetto per prendere fiducia. Nel primo set tutto quello che provavo mi riusciva, ed è una sensazione bellissima. Adesso devo dimostrare di poterlo fare anche nelle prossime partite. In ogni torneo dove vado a giocare, all’inizio mi pongo sempre come obiettivo quello di arrivare in fondo, e penso di poterlo fare anche stavolta. È un modo anche per caricarmi, per aumentare la fiducia in me stesso.

Dopodiché, dire che qui a Torino sia io il favorito per la vittoria finale no, non lo penso e non l’ho neppure pensato prima di venire qui. Siamo 8 tra i migliori giocatori al mondo, tutti hanno le capacità per vincere il torneo. C’è uno Shelton veramente ispirato, e uno Zverev che sta giocando in modo eccellente. E una settimana è lunga e possono succedere tante cose, e in fondo si sa che le Finals sono uno dei tornei più difficili da vincere”.

L’empatia con Samu Lopez, la “freddezza” verso Ferrero

A Torino le telecamere hanno immortalato più di un momento nel quale Alcaraz ha incontrato il suo vecchio mentore Juan Carlos Ferrero, già al seguito di Ben Shelton. E se il coach ha avuto parole al miele per il suo ex assistito (“Avrà sempre un posto nel mio cuore”), Carlitos ha preferito andare oltre e concentrarsi su quello che è il suo attuale allenatore.

“Con Samu Lopez cerchiamo di adattarci a ogni superficie. Prepariamo bene ogni accorgimento in base alle condizioni che sappiamo che andremo ad affrontare, e sinceramente c’è grande sintonia tra di noi, perché finora abbiamo sempre saputo interpretare le condizioni di gioco nel modo migliore. E poi lui, quanto a preparazione del servizio, è veramente un fenomeno”. Appunti da prendere, per chi vuol rispedire indietro Alcaraz con perdite.