In vista della Coppa Davis Spagna e Italia guardano con preoccupazione alle ATP Finals, con Alcaraz e il suo infortunio che mettono in ansia gli iberici e gli azzurri che potrebbero ritrovarsi con Cobolli stanco e demoralizzato dopo Torino

Altro giorno altra partita dominata da Carlos Alcaraz, che nonostante i problemi fisici evidenti ha conquistato la terza vittoria nel girone delle ATP Finals travolgendo Flavio Cobolli. Le condizioni dello spagnolo continuano però a destare preoccupazione, soprattutto in patria in vista della Coppa Davis, dove anche l’Italia rischia di presentarsi con il proprio n°1 stanco e demoralizzato dopo le tre sconfitte rimediate a Torino.

Alcaraz fa il misterioso sull’infortunio

C’era grande attesa per vedere in che condizioni si sarebbe presentato oggi in campo Alcaraz, che nonostante la netta vittoria per 6-4 6-1 su Cobolli non ha spento l’allarme sul suo problema alla coscia sinistra. Carlitos è infatti riuscito a trionfare grazie a una prestazione estremamente aggressiva e brillante, ma nella quale ha limitato il più possibile di muoversi e che lo scambio si prolungasse, dando dunque la sensazione di essere un po’ a mezzo servizio. Durante la conferenza stampa lo spagnolo ha poi alimentato il mistero, evitando di rispondere alle domande dei giornalisti: “Ovviamente, non dirò qui cosa ho. Penso che voi tutti siate già qui per speculare. Ho visto così tante cose su se giocherò o mi ritirerò. Lascerò a voi decidere quale diagnosi ho in realtà dopo la partita di oggi”.

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In Spagna le condizioni di Alcaraz preoccupano non solo in vista della semifinale delle ATP Finals, ma soprattutto per le Final 8 di Coppa Davis, che per salvaguardare la propria salute fisica Carlitos potrebbe decidere di saltare. Una decisione che però verrà presa solamente nei prossimi giorni: “Coppa Davis? Stiamo lavorando giorno per giorno. Cercherò di prepararmi per ogni partita”.

Cobolli frustrato dalla sfida contro Alcaraz

La sconfitta contro Alcaraz ha chiuso la deludente prima partecipazione alle ATP Finals di Cobolli, che nel post partita non ha risparmiato complimenti al rivale spagnolo, spiegando però anche come possa essere frustrante affrontarlo: “È molto difficile per me affrontare Carlos quando è in questa forma. La sua potenza è spettacolare, ed è, insieme a Sinner, il miglior tennista al mondo. È motivante vedere quanto devo ancora migliorare per raggiungere un livello simile, ma è anche frustrante competere contro di lui”.

Cobolli preoccupa l’Italia in vista della Coppa Davis

Se in Spagna è scattato l’allarme Alcaraz in vista della Coppa Davis, qualche preoccupazione è sorta anche in Italia proprio a proposito di Cobolli, che a Torino è apparso particolarmente stanco dopo la dispendiosa stagione e non al top (come da lui confermato anche da lui in conferenza stampa). C’è inoltre il rischio che queste tre sconfitte arrivate senza conquistare un set possano anche aver demoralizzato un po’ Flavio, che dopo la partita con Carlitos ha ammesso di essersi scoperto più fragile di quanto pensasse: “Mi ha fatto molto male non essere qui al 100%. Sono orgoglioso di essermi qualificato e lavorerò sodo per tornare l’anno prossimo. Questa settimana ho capito di essere più fragile di quanto pensassi e che la pressione di giocare un torneo come questo in casa può farsi sentire”. Cobolli avrà però adesso qualche giorno di pausa per ricaricare le pile e presentarsi a Bologna voglioso di riscatto per ripetere l’incredibile cavalcata della passata stagione.