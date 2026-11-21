Dice di non sentirsi a posto fisicamente, ma Alcaraz ha pur sempre mille risorse: batte al terzo (e in rimonta) Shelton e si guadagna per il secondo anno di fila la finale

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Dicesi diesel quella macchina che parte lentamente ma poi, sull’allungo, riesce a sprigionare tutti i cavalli del motore con irrefrenabile irriverenza. Qualcosa che a Carlos Alcaraz suona tremendamente familiare: a Torino arriva per il secondo anno consecutivo all’atto conclusivo delle Finals, uno dei pochi tornei mancanti alla propria personale collezione, e che domani potrebbe arricchire una bacheca già colma di trofei se dovesse arrivare la quinta vittoria settimanale al cospetto di uno tra Zverer e Medvedev. Tutto questo grazie al successo in rimonta su Ben Shelton, che ha ceduto dopo due ore di battaglia per 3-6 6-3 7-6 (1) al pragmatismo e alla capacità di venir fuori alla distanza del fuoriclasse spagnolo.

Shelton bello a metà: un set per illudersi, poi…

A chi sostiene che Carlitos sia a poco più della metà del proprio miglior stato di forma, la vittoria su Shelton somiglia quasi a un attestato di sfiducia. Perché scommettere contro Alcaraz è come “sperare contro ogni speranza”, citazione biblica (attribuita ad Abramo) che ricalca fedelmente il copione rispetto a quanto ammirato alla InAlpi Arena. Dove Shelton s’illude di poterla fare franca: la vittoria a NY dello scorso settembre resta un unicum, ma almeno nelle 5 sconfitte che è arrivato a sommare contro lo spagnolo, questa è la prima nella quale riesce a strappargli un set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il primo, nella fattispecie, con il break che arriva nel secondo gioco e tanto basta per indirizzare il parziale sui binari desiderati. Anche perché quando lo spagnolo ha due opportunità di replica (nel settimo gioco) l’americano le annulla entrambe, affidandosi al “santo” servizio. Dopo mezzora di partita il nuovo adepto di Ferrero è avanti, e sugli spalti serpeggia il dubbio che Alcaraz possa mollare la presa.

Perché la condizione è quella che è, gli spostamenti un po’ più farraginosi del solito, e il ritmo dello scambio è dettato da Shelton. Che pure nel secondo set si affida un po’ troppo alla combo servizio e dritto, lasciando qualche spiraglio quando lo scambio si allunga. Ed è lì che il rivale s’aggrappa per riapre la contesa: nell’ottavo gioco arriva il punto di svolta del parziale, col break che rimanda la contesa al terzo set. Come logica vuole.

Quando conta Alcaraz sa essere devastante

La partita qui diventa bella e avvincente come non mai. Dominano i servizi (addirittura 4 ace per Shelton nel nono gioco!), ma si assiste anche a scambi notevoli. La verità è che nessuno dei due vuole mollare l’osso: si va avanti on serve, con Shelton che serve per primo e pertanto la pressione che ricade sempre sulle spalle robuste dello spagnolo.

Che al tiebreak decide però di inserire il boost: i primi due mini break regalati (letteralmente) dallo statunitense fanno scendere i titoli di coda con largo anticipo, perché sul 4-1 Alcaraz fiuta la preda, sale a matchpoint e senza attendere oltre chiude i conti alla prima delle 5 opportunità a favore con un meraviglioso lungo linea a rientrare.

Shelton guarda basito, quasi sconsolato: è andato a un passo dal buttar giù dalla torre il “vero” numero uno, ma un “vero” numero uno che si rispetti dalla torre non cade. E se perde per un attimo l’equilibrio, un modo per riallinearsi con la gravità terrestre sa sempre come trovarlo. “Ho messo questo torneo in cima alla lista di quelli che avrei voluto vincere, e non dico da adesso, perché l’ho fatto a inizio anno”, ha sentenziato Carlitos in mondovisione. Giusto per far sapere a Sascha e Daniil che domani li attende un cagnacci mica da ridere, al netto di una condizione che magari non sarà al massimo. Ma ad Alcaraz per fare miracoli basta essere a mezzo servizio.