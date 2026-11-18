Dopo Tiafoe Alcaraz travolge anche Medvedev e si porta a un passo dalle semifinali delle ATP Finals, sempre più lontane invece per Cobolli. Preoccupano però le condizioni di Carlos, costretto a chiedere l'intervento del fisioterapista

È un Carlos Alcaraz in versione rullo compressore quello atterrato a Torino per le ATP Finals, dove dopo la comoda vittoria su Frances Tiafoe si è sbarazzato senza grossi problemi anche di Daniil Medvedev, sconfitto col risultato di 6-2 6-4 in poco più di un’ora e dieci minuti. Un successo che complica la strada di Flavio Cobolli verso le semifinali e che non cancella i dubbi sulle condizioni dello spagnolo, costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista nel secondo set e a giocare con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra.

Alcaraz non lascia scampo a Medvedev

Non ha potuto niente quest’oggi Medvedev, che si è trovato di fronte un Alcaraz semplicemente troppo superiore. Dopo un avvio equilibrato, infatti, sul risultato di 1-2 lo spagnolo ha preso immediatamente in mano le redini della partita, conquistando la bellezza di sette game consecutivi che gli hanno permesso di conquistare il primo set per 6-2 e portarsi avanti subito di un break nel secondo, dove poi ha gestito il risultato e chiuso il secondo parziale per 6-4 senza mai soffrire al servizio (nemmeno una palla break offerta dallo spagnolo a Daniil in tutto l’incontro), festeggiando la vittoria scrivendo “2/3” sulla telecamera. Una sorta di conto alla rovescia che dimostra le intenzioni di Alcaraz di aggiudicarsi questa edizione delle ATP Finals da imbattuto.

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Alcaraz a un passo dalle semifinale, Cobolli obbligato a vincere contro Tiafoe

Grazie a questo successo Alcaraz si ritrova ora a un passo dalla qualificazione alle semifinali, che potrebbe arrivare già questa sera in caso di vittoria di Tiafoe contro Cobolli. Per Medvedev invece tutto rimandato all’ultimo match che giocherà contro lo statunitense. La vittoria dello spagnolo complica però i piani di Flavio, che in caso di vittoria di Daniil avrebbe potuto sperare nella qualificazione anche in caso di sconfitta questa sera contro Frances, che ora invece sarà chiamato obbligatoriamente a battere per sperar di volare in semifinale alle ATP Finals.

Ansia per le condizioni di Alcaraz

La partita contro Medvedev ha però riacceso l’allarme sulle condizioni di Alcaraz dopo che lo spagnolo si era presentato alle ATP Finals con un piccolo problema al ginocchio destro. Avanti 2-1 con break in favore nel secondo set infatti Carlos ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema fisico, facendosi fasciare vistosamente la coscia della gamba sinistra. Un problema che non ha dato l’impressione di aver limitato più di tanto Alcaraz nel finale di partita, ma che il n°3 ATP dovrà valutare insieme al team, con la fortuna di avere un giorno di riposo prima del prossimo match, come spiegato a Diego Nargiso in occasione dell’intervista in campo dopo la vittoria: “Un piccolo problema fisico durante il match, ma credo che tutti abbiano potuto vedere come durante l’incontro sono stato in grado di giocare un buon tennis e muovermi bene. Quando ho chiesto l’intervento del fisioterapista ero avanti di un break e poi ho cercato di continuare a servire bene e rimanere aggrappato ai miei turni di battuta e giocare, con cautela, in maniera rilassata e di gestirmi. Vedremo poi con il team di cosa si tratta”.