Alcaraz da subito in grande spolvero alle ATP Finals, dove all'esordio ha travolto con un netto 6-2 6-2 Tiafoe. Una vittoria che sa di risposta a Zverev e che ci conferma come Carlos appaia oggi essere il favorito a conquistare Torino

Debutto alle ATP Finals da incorniciare per Carlos Alcaraz, che risponde alla bella vittoria di Alexander Zverev su Rafael Jodar travolgendo un Frances Tiafoe che alla sua prima assoluta nel torneo di fine anno ha conquistato la miseria di quattro giochi. Una vittoria che scaccia i dubbi sulle condizioni dello spagnolo e conferma il suo status di favorito alla vittoria finale.

Alcaraz travolge Tiafoe

Poco più un allenamento quello di oggi contro Tiafoe per Alcaraz, autore di una prestazione di altissimo livello con cui ha travolto lo statunitense, incapace di trovare un modo di contrastare lo strapotere dello spagnolo. Che per Frances sarebbe stata una giornata complicata lo si è capito fin da subito, con Carlitos subito aggressivo in risposta fin e capace di vincere i primi quattro game. Anche al servizio Alcaraz non offre alcuna chance a Tiafoe, che perde il primo set 6-2 in meno di mezz’ora. La storia non cambia nel secondo parziale, dove lo spagnolo alla prima occasione nel terzo game trova il break. Avanti 3-2 Carlitos accusa l’unico momento di difficoltà, facendosi rimontare da 40-15 e finendo col concedere tre palle break che però annulla alla grande per poi strappare nuovamente la battuta allo statunitense e conquistare il suo primo incontro alle ATP Finals 2026 con il risultato finale di 6-2 6-2.

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Risposta a distanza a Zverev

La vittoria e la prestazione di Alcaraz hanno anche scacciato i dubbi sulle sue condizioni dopo che negli scorsi giorni aveva accusato qualche problema di stomaco e lo si era visto allenarsi con un tutore. Un successo che sa anche di risposta a Zverev, suo più probabile rivale per la conquista del torneo e protagonista di una bella vittoria nella giornata di domenica all’esordio contro Jodar.

Murray: “Alcaraz favorito alle ATP Finals”

Questa netta vittoria su Tiafoe ha confermato anche quelle che erano le sensazioni alla vigili del torneo, con Alcaraz che dopo i trionfi tra Vienna e Parigi era apparso come il chiaro favorito alla conquista delle ATP Finals. Un’opinione condivisa anche da Andy Murray, che a The Set ha evidenziato anche i progressi di Carlitos sul cemento indoor, superficie che il britannico conosce molto bene come testimoniano i 16 tornei vinti da lui su questa superficie:

“Punterei su Alcaraz per la vittoria, anche se credo che Zverev sia molto vicino a lui, considerando le caratteristiche della superficie. Non penso che Alcaraz abbia espresso il suo miglior tennis a Torino negli ultimi anni. Le condizioni sono sempre un po’ più veloci e non credo che sia la sua superficie preferita. Tuttavia, nelle ultime settimane ha giocato molto bene, vincendo a Parigi e Vienna. Penso anche che sia fresco dal punto di vista fisico. Ha saltato una parte importante della stagione a causa di un infortunio, mentre molti altri giocatori hanno gareggiato per tutti gli undici mesi. Credo quindi che arrivi a questo appuntamento con più energie rispetto agli altri”.