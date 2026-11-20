Gli azzurri salutano Torino dopo tre sconfitte nel girone: contro Krawietz e Puetz cedono al super tie-break. Il russo batte Tiafoe e conquista la semifinale con il tedesco

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Potrebbe essere giunta all’ultimo atto di una delle coppie più forti nella storia del doppio italiano. Simone Bolelli e Andrea Vavassori chiudono le ATP Finals 2026 con tre sconfitte in altrettante partite nel girone e salutano Torino senza nemmeno una vittoria. Un epilogo amaro, che potrebbe anche coincidere con la fine del sodalizio. Intanto, nel singolare, Daniil Medvedev rispetta il pronostico, supera Frances Tiafoe e si guadagna un posto in semifinale, dove affronterà il numero uno al mondo, Alexander Zverev.

Bolelli-Vavassori, terza sconfitta e possibile ultimo ballo

L’ultimo incontro della fase a gironi si chiude con un’altra delusione per i colori azzurri. Bolelli e Vavassori devono arrendersi a Kevin Krawietz e Tim Puetz, capaci di imporsi con il punteggio di 6-7, 7-6, 10-7 al termine di una battaglia durata quasi due ore. Una partita combattuta, nella quale gli azzurri erano riusciti a conquistare il primo set, salvo poi subire il ritorno dei tedeschi. Dopo aver pareggiato i conti nel secondo parziale, la coppia teutonica ha infatti trovato lo spunto decisivo nel super tie-break, completando un percorso netto nel girone Mark Woodforde: tre vittorie su tre e qualificazione alle semifinali.

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Per Bolelli e Vavassori, invece, il bilancio è completamente opposto e impietoso: terza sconfitta su tre, dopo quelle incassate nei precedenti appuntamenti del gruppo. Ma quella di Torino, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere stata l’ultima partita disputata insieme dai due italiani. Un’ipotesi alimentata anche dalla mancata convocazione di Bolelli per le finali di Coppa Davis a Bologna. Al momento, però, non ci sono certezze su un’eventuale separazione definitiva, ma le prospettive sembrano poter indicare una ripartenza con compagni differenti.

Dieci titoli ATP e tre finali Slam: l’eredità della coppia azzurra

Ovviamente, il finale amaro di Torino non cancella quanto fatto da Bolelli e Vavassori nel corso della loro esperienza condivisa. Il 2026 ha regalato alla coppia tre successi a dir poco prestigiosi come il torneo di Rotterdam, il Masters 1000 di Miami e soprattutto quello di Roma. Un’annata che ha confermato la loro capacità di competere ai massimi livelli del circuito internazionale. Il bilancio complessivo racconta, infatti, di dieci titoli ATP conquistati insieme, due Masters 1000 e tre finali dello Slam. Numeri che certificano il valore di una formazione capace di riportare il doppio italiano stabilmente ai vertici.

Medvedev supera Tiafoe: in semifinale c’è Zverev

Passando al singolare, dopo il successo di Alcaraz contro Cobolli, a completare il quadro delle semifinali ci pensa Daniil Medvedev. Il russo supera, infatti, Frances Tiafoe in due set (6-3, 6-4), e conquista per la quarta volta in carriera un posto tra i migliori quattro del torneo, dopo le precedenti apparizioni del 2020, 2021 e 2023. L’americano, all’esordio nella competizione, prova a mettere in difficoltà il rivale, ma Medvedev gestisce con maggiore lucidità i momenti delicati e corre pochissimi rischi.

Tiafoe si procura le prime occasioni per strappare il servizio, senza però riuscire a concretizzarle. Il russo risponde con solidità e trova il break nel sesto game, mettendo le mani sul primo parziale. Nel secondo set la partita resta equilibrata almeno fino al nono gioco, quando il russo piazza l’allungo decisivo e chiude i conti senza concedere possibilità di rimonta al rivale.

Tutto come da copione

In semifinale, Medvedev è atteso da Alexander Zverev, che ieri aveva superato non senza sudare Arthur Fils. La sfida tra il russo e il numero uno al mondo promette spettacolo, con i precedenti che sorridono proprio a Daniil, avanti 14-8 e vincitore di otto degli ultimi dieci confronti. Il tedesco, tuttavia, si è preso l’ultimo incrocio, a Parigi. Nessuna sorpresa, insomma, nelle semifinali, che vedranno anche Alcaraz sfidare Shelton, confermando le teste di serie in tabellone chiamate a darsi battaglia fino all’ultimo atto di queste Finals.