Smaltito l'infortunio alla gamba sinistra Cobolli si presenta carico alle ATP Finals, dove proverà a non far sentire ai tifosi italiani la manca di Jannik Sinner, che come svelato da Flavio lo ha supportato dopo il ritiro da Vienna

Per la quarta stagione consecutiva l’Italia proverà a dire la sua nel torneo di singolare delle ATP Finals. A rappresentare il nostro movimento a Torino quest’anno ci sarà Flavio Cobolli, che proverà ad alleviare la tristezza per l’assenza dell’infortunato Jannik Sinner, il quale – come rivelato proprio dal n°6 ATP nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, gli aveva mandato un bel messaggio dopo l’infortunio che lo ha obbligato a ritirarsi da Vienna e a saltare il Masters 1000 di Parigi e che ha rischiato di compromettere la sua qualificazione al torneo di fine anno.

Cobolli carico per le ATP Finals, l’infortunio è alle spalle

Proprio quando la qualificazione per Cobolli sembrava ormai a un passo, un infortunio alla gamba sinistra ha rischiato di compromettere la presenza a Torino di Flavio, costretto a saltare gli ultimi appuntamenti e a sperare che nessuno gli togliesse il posto alle ATP Finals. Alla fine per fortuna tutto è andato per il verso giusto, e, anzi, l’infortunio si è rivelato utile a Cobolli per riposare e ricaricare le pile in vista di questo importante appuntamento: “Arrivo a Torino come volevo: l’infortunio muscolare alla gamba sinistra è alle spalle. Ci siamo messi a tavolino, studiando intrecci e combinazioni. Non tutti i mali vengono per nuocere: fermarmi mi ha aiutato a ricaricare le pile. A Torino sono subito andato in campo per provare la superficie: è veloce, la più veloce su cui ho giocato quest’anno”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il bel messaggio di Sinner a Cobolli

Come rivelato da Flavio al Corriere della Sera, a dare supporto emotivo a Cobolli dopo l’infortunio è stato anche Sinner con un bel messaggio, che ha fatto molto piacere all’azzurro classe 2002: “Mi è arrivato un bel messaggio quando mi sono fatto male a Vienna: ti voglio bene, ha scritto. Jannik a Torino non c’è, ma è come se ci fosse. E quando si fa sentire vuole dire tanto, per me”. Un gesto che testimonia, qualora ce ne fosse bisogno, il grande lato umano di Jannik, che in un periodo per lui complicato ha voluto far sentire il suo supporto a Cobolli in vista di un impegno così importante.

Cobolli: “Sinner e Alcaraz più forti di Zverev”

Cobolli ha poi speso belle parole per Zverev, evidenziando i meriti del tedesco che per la prima volta in carriera è salito al n°1 della classifica ATP. L’azzurro ha però poi puntualizzato come a suo parere Sascha non sia ancora al livello di Sinner e Alcaraz, avversario di Flavio nel girone, considerati ancora i migliori giocatori al mondo da Cobolli: “Se finisci l’anno in vetta, le polemiche stanno a zero. È stata una stagione travagliata per tutti, ma non per lui. Evidentemente, Sascha ha fatto le cose meglio degli altri. Jannik e Carlos per me restano i più forti, però se sei numero uno significa che hai lavorato bene, che hai gestito al meglio le situazioni. Non farsi male, a questi livelli, è una grande qualità: forse, al momento, la più difficile e desiderata. Sascha ha avuto voglia di prendersi tutto dopo una lunga attesa: se lo merita”.

La rivelazione su Ferrero

Cobolli ha anche rivelato di aver pensato di contattare Juan Carlos Ferrero dopo la sua separazione da Alcaraz, spendendo belle parole per il futuro allenatore di Ben Shelton, paragonato ad Acelotti e a Guardiola: “Ci siamo sempre detti che, se Juan Carlos si fosse liberato, avremmo provato a contattarlo. Io stesso sono stato lì lì per mandargli un messaggino ma non sono mai riuscito a inviarglielo. Juan Carlos Ferrero è il miglior coach del mondo: chiedergli di allenarmi mi sembrava una cosa tanto grande, troppo, destinata ad altri… Lui è come Ancelotti o Guardiola: fa sempre migliorare il suo giocatore. Abbiamo provato con altri coach, ma non era mai il momento giusto“.