Le Nitto ATP Finals 2026 si preparano ad accendere Torino: dal 15 al 22 novembre i migliori otto tennisti della stagione si contenderanno il titolo di Maestro.

Le Nitto ATP Finals 2026 hanno finalmente i loro otto protagonisti: da Alexander Zverev a Carlos Alcaraz, passando per Flavio Cobolli, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Dal 15 al 22 novembre l’Inalpi Arena ospiterà il torneo che mette di fronte i migliori giocatori della stagione. Quattro saranno al debutto, due hanno già sollevato il trofeo e per l’Italia ci sarà una rappresentanza da non sottovalutare. Il sorteggio dei gironi è fissato per il 12 novembre alle ore 12: intanto, ecco chi sono gli otto qualificati e quali storie portano con sé.