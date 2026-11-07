Le Nitto ATP Finals 2026 hanno finalmente i loro otto protagonisti: da Alexander Zverev a Carlos Alcaraz, passando per Flavio Cobolli, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Dal 15 al 22 novembre l’Inalpi Arena ospiterà il torneo che mette di fronte i migliori giocatori della stagione. Quattro saranno al debutto, due hanno già sollevato il trofeo e per l’Italia ci sarà una rappresentanza da non sottovalutare. Il sorteggio dei gironi è fissato per il 12 novembre alle ore 12: intanto, ecco chi sono gli otto qualificati e quali storie portano con sé.
ATP Finals, da Alcaraz e Zverev a Cobolli e Medvedev: i protagonisti e il ritorno di Sinner a Torino
Le Nitto ATP Finals 2026 si preparano ad accendere Torino: dal 15 al 22 novembre i migliori otto tennisti della stagione si contenderanno il titolo di Maestro.
Carlos Alcaraz, il re di Spagna vuol conquistare Torino
Dopo aver raggiunto la finale nel 2025, Carlos Alcaraz torna alle ATP Finals con un obiettivo preciso: vincere per la prima volta il torneo che riunisce gli otto migliori della stagione. Lo spagnolo arriva da un'annata di altissimo livello, impreziosita dal trionfo agli Australian Open, che gli ha permesso di completare il Career Grand Slam. A Torino avrà l'occasione di aggiungere un altro tassello a una carriera già straordinaria.
Alexander Zverev, il veterano che punta al terzo titolo
Tra i partecipanti più esperti c'è Alexander Zverev, nove volte qualificato alle Finals e già vincitore nel 2018 e nel 2021. Il tedesco conosce bene le caratteristiche di un torneo in cui la continuità conta quanto il talento: si presenta da numero uno del mondo e sa non ci sono margini per distrazioni. La sua presenza rappresenta una minaccia concreta per i favoriti.
Flavio Cobolli, l'Italia scopre un nuovo "Maestro"
Il pubblico di casa avrà un motivo in più per seguire il torneo: Flavio Cobolli sarà tra gli otto protagonisti, coronando una stagione che lo ha portato nell'élite del tennis mondiale. Per lui sarà la prima partecipazione alle Finals, un traguardo che lo inserisce in una lista ristretta di italiani capaci di raggiungere questo palcoscenico. Dopo Berrettini, Sinner e Musetti, toccherà a lui rappresentare il tennis azzurro davanti al pubblico di Torino.
Daniil Medvedev intende riprendersi la scena
Dopo aver saltato l'edizione 2025, Daniil Medvedev torna alle ATP Finals. Il russo ha già conquistato il titolo nel 2020 e raggiunto la finale nel 2021, dimostrando di avere le caratteristiche per essere protagonista in questo formato. La sua capacità di allungare gli scambi e mettere in difficoltà gli avversari da fondo campo lo rende un possibile outsider di lusso.
Ben Shelton, il mancino americano cerca la consacrazione
Per Ben Shelton sarà la seconda partecipazione consecutiva, ma le aspettative sono diverse rispetto al debutto. Lo statunitense ha compiuto un importante salto di qualità, raggiungendo la sua prima finale Slam agli US Open. A Torino proverà a confermarsi tra i migliori e a inseguire un traguardo storico: diventare il primo mancino a vincere le Finals dai tempi di John McEnroe, nel 1984.
Arthur Fils, la Francia ritrova un protagonista
Arthur Fils è uno dei volti nuovi più interessanti del torneo. Il francese si presenta alle Finals per la prima volta e riporta il suo paese tra i protagonisti dopo l'ultima qualificazione di Gaël Monfils, nel 2016. Il suo tennis aggressivo e la capacità di prendere l'iniziativa negli scambi potrebbero renderlo un avversario particolarmente scomodo, soprattutto nelle partite in cui riuscirà a imporre il proprio ritmo.
Frances Tiafoe per spezzare un digiuno
Anche Frances Tiafoe farà il suo debutto alle Finals. Lo statunitense avrà l'occasione di riportare gli Stati Uniti al successo nel torneo, un risultato che manca dal 1999, quando Pete Sampras conquistò il titolo. Il suo entusiasmo e il tennis spettacolare lo rendono uno dei giocatori più imprevedibili del torneo: a Torino cercherà la consacrazione definitiva.
Rafael Jodar, dalla vita universitaria alle ATP Finals
La storia più sorprendente è probabilmente quella di Rafael Jodar. Soltanto un anno fa era uno studente-atleta alla University of Virginia e occupava la posizione numero 166 del ranking mondiale. In dodici mesi ha cambiato prospettiva, arrivando a conquistare un posto tra gli otto migliori della stagione. Il suo debutto rappresenta una delle storie più particolari di questa edizione: un'ascesa rapidissima che ora dovrà misurarsi con i campioni affermati.
Sinner non giocherà, ma a Torino ci sarà
Jannik Sinner non potrà difendere i titoli conquistati nelle ultime due edizioni: l'infortunio al ginocchio destro lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione. Il campione azzurro, tuttavia, sarà comunque atteso all'Inalpi Arena il 14 novembre per presentare la sua racchetta Head personalizzata, con il suo nome e il logo della volpe. Il lancio commerciale è previsto per il 19 novembre in edizione limitata, mentre la distribuzione più ampia partirà a gennaio. Una presenza speciale, dunque, per un giocatore che a Torino ha scritto alcune delle pagine più importanti della propria carriera.