Secondo il quotidiano spagnolo Marca, sarà la risonanza magnetica alla quale si sottoporrà in giornata a stabilire se Alcaraz potrà proseguire o meno la corsa alle ATP Finals

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Sarà una risonanza magnetica a stabilire se Carlos Alcaraz potrà proseguire il suo cammino alle Nitto ATP Finals o se dovrà ancora una volta rinunciare al proposito di mettere le mani per la prima volta in carriera sul torneo “dei maestri”. Dalla Spagna rimbalza la notizia che il giocatore di Murcia si sottoporrà a nuovi esami dopo che un primo controllo, effettuato poche ore dopo la partita vinta ieri pomeriggio contro Daniil Medvedev, non aveva riscontrato nulla di anomalo.

Secondo controllo decisivo: a rischio anche la Davis

Secondo Marca, sarà il secondo controllo a rivelare se davvero bicipite femorale di Alcaraz abbia sofferto una lesione più seria rispetto a quanto preventivato subito dopo l’incontro con il russo. In conferenza stampa, Carlitos non aveva fatto mistero di aver sofferto di un fastidio alla coscia durante il match, sebbene questo non gli abbia impedito di conquistare ugualmente la seconda vittoria nel torneo, che poi in serata s’è trasformata nella certezza aritmetica del primo posto dopo la vittoria di Tiafoe su Cobolli per due set a zero.

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Ma adesso lo spagnolo rischia di non poter proseguire la sua corsa, tenendo col fiato anche il capitano spagnolo di Davis David Ferrer, che per nulla al mondo vorrebbe fare a meno del numero 3 del mondo nella final eight in programma a Bologna la prossima settimana.

La Spagna peraltro ha già “perso” Davidovich-Fokina, che dopo le polemiche esclusioni degli ultimi due anni era pronto a tornare in sella (assieme ad Alcaraz, Jodar e ai doppisti Granollers e Martinez), ma che ha preferito saltare l’appuntamento della settimana prossima per cominciare a impostare la preparazione per l’anno venturo (al suo posto convocato Merida, ma se dovesse saltare Alcaraz c’è spazio per un ripensamento?…)

Se Alcaraz rinuncia c’è de Minaur a sfidare Cobolli

Chiaramente il focus di Carlitos è tutto rivolto al quotidiano, e quindi alla decisione che dovrà maturare in vista degli impegni del fine settimana. Qualora dovesse alzare bandiera bianca, al suo posto domani contro Cobolli giocherebbe Alex de Minaur, prima riserva ufficiale del torneo (per il solo fatto di essere presente a Torino, l’australiano s’è intascato 156mila dollari…).

Non cambierebbe però nulla ai fini della classifica del girone: a quel punto la sfida tra Medvedev e Tiafoe metterebbe in palio “soltanto” il primo posto, che andrebbe al vincitore dell’incontro, con lo sconfitto che si qualificherebbe come secondo (in pratica si gioca per evitare Zverev in semifinale, dato che il tedesco è il grande favorito per chiudere in vetta il proprio girone), oltre però a garantire 200 punti ATP al vincitore.

Cobolli, anche qualora dovesse battere de Minaur e raggiungere Tiafoe a una vittoria e due sconfitte, verrebbe eliminato per aver perso lo scontro diretto. Alcaraz insomma farebbe da ago della bilancia solo in vista dell’ultimo match in programma, quello serale tra Medvedev e Tiafoe.