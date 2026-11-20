Evento inclusivo delle federazioni Tennis e Padel con Intesa Sanpaolo

Torino, 20 nov. (askanews) – Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha organizzato un’esibizione di wheelchair tennis e una prova di questo sport per il pubblico delle Nitto ATP Finals. L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una cultura sportiva che mette al centro le abilità degli atleti e trova nel gioco “la forza per superare ogni barriera e praticare lo sport ad ogni livello”. Il pubblico dell’Inalpi Arena ha avuto l’opportunità di assistere alle esibizioni di alcuni tra i protagonisti del wheelchair tennis italiano e di scendere in campo insieme a loro, sperimentando direttamente questa disciplina. Un’occasione per ribadire che il tennis è uno sport inclusivo, capace di unire persone di età, esperienze e abilità differenti, e di offrire a tutti la possibilità di mettersi alla prova.