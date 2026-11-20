Imbarazzante il dominio di Alcaraz, dati d'ascolto tv in picchiata e finale spostata da Canale 5 a Italia 1: il fiasco di Torino certifica l'importanza del rosso di San Candido.

Diciamo la verità: speravamo tutti di sbagliarci. E invece purtroppo c’avevamo preso: senza Jannik Sinner le ATP Finals hanno perso gran parte della loro capacità d’attrazione. Sia chiaro, agli organizzatori non si può rimproverare assolutamente nulla. L’atmofera a Torino è magica, ci sono (quasi) tutti i migliori al mondo, il format garantisce un elevato numero di partite e di confronti davvero interessanti. Manca però il pathos emotivo, il coinvolgimento. Mancano le emozioni che hanno avvicinato al tennis milioni di italiani negli ultimi anni. Manca soprattutto lui, il campione timido che parla poco ma vince tanto. E gli italiani, si sa, amano sempre correre in soccorso…del vincitore.

ATP Finals, il clamoroso fiasco in tv senza Sinner

I dati d’ascolto in picchiata della kermesse torinese sono sotto gli occhi di tutti. Soprattutto di Mediaset, che aveva fatto un investimento importante per assicurarsi la diretta in chiaro di un incontro al giorno e che, visto l’andazzo, s’è trovata costretta a battere in ritirata: dopo che addirittura Maria De Filippi e Silvia Toffanin avevano fatto spazio al tennis domenica scorsa, nella prossima non ci saranno stravolgimenti di palinsesto per la finale. Le ATP Finals traslocheranno da Canale 5 a Italia 1. Che sia Alcaraz o Zverev a spuntarla, al pubblico generalista sembra interessare poco o nulla. Agli italiani avrebbe fatto piacere solo vedere Sinner alzare la coppa.

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L’ammissione di Binaghi sull’importanza di Jannik

Se n’è accorto perfino il presidente Fitp Angelo Binaghi, che pure ha fatto un lavoro eccezionale negli ultimi anni, portando il tennis italiano verso vette inesplorate. Un boom di tesserati e d’interesse certificato dai numeri. Eppure, lo stesso Binaghi in un’intervista a La Repubblica ha ammesso su Sinner: “Non immaginavo quanto fossimo dipendenti da lui”. E ancora: “La sua assenza si è fatta sentire molto più del previsto, basta controllare gli ascolti. Senza di lui, sono meno della metà“. Un disastro, almeno a livello televisivo. Eppure tra gli otto del singolare c’era Cobolli, tra le otto coppie del doppio c’erano Bolelli e Vavassori. Ma vuoi mettere con l’appeal di Jannik?

Sinner, Antonelli: l’effetto traino dei campioni italiani

Se per il presidente federale sono i valori e l’immagine da “bravo ragazzo” a determinare l’attrazione degli italiani per Sinner, non va nascosto un altro sentimento nei suoi confronti: la gratitudine. Tantissimi italiani sono grati a Jannik perché coi suoi trionfi porta il tricolore in cima al mondo, nelle classifiche e negli albi d’oro dei tornei più prestigiosi. Un po’ lo stesso discorso che è valido per un altro campione che ha fatto “riesplodere” la passione per la sua specialità: Kimi Antonelli e la F1. Senza i Sinner, senza gli Antonelli, non si cantano messe. E non si vincono i duelli d’ascolto. In Italia funziona così, anche se altrove la situazione non è che sia tanto diversa.