Numeri (molto) al ribasso quelli delle ATP Finals per Mediaset, che senza la spinta di Sinner perde nettamente il confronto con l'edizione 2025 trasmessa dalla Rai, decidendo di retrocedere le semifinali e finali con Zverev e Alcaraz (con ogni probabilità) da Canale 5 a Italia 1

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Tempo di primi, negativi, bilanci in casa Mediaset per quanto riguarda le ATP Finals strappate a inizio anno alla Rai. Una mossa che era stata accolta con grande entusiasmo dal gruppo di Codogno Monzese, ma che al momento si sono rivelate essere un flop rispetto alla passata edizione, tanto da obbligare l’emittente televisive a retrocede il torneo dalla rete principale di Canale 5 a Italia 1. Un calo dei telespettatori e dello share dovuto senza dubbio dall’assenza dell’infortunato Jannik Sinner. Un’assenza che nemmeno la prima qualificazione di Flavio Cobolli è riuscito a colmare.

Senza Sinner crollano i telespettatori delle ATP Finals: il confronto con Cobolli

Dopo le ultime due trionfanti edizioni, i tifosi italiani già pregustavano le gesta in campo a Torino di Sinner. Purtroppo però un infortunio al ginocchio ha obbligato Jannik a interrompere la propria stagione dopo Wimbledon, impedendogli di tornare a difendere il titolo alle ATP Finals, per cui tra l’altro era stato il primo a ottenere la qualificazione. Un’assenza che ovviamente ha avuto ripercussioni anche sul torneo stesso, con la gente che dopo l’annuncio di Sinner aveva iniziato a rivendere online il proprio biglietto, e sulle emittenti televisive come Mediaset, che a febbraio aveva strappato alla Rai i diritti per trasmettere le ATP Finals in chiaro.

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Uno sgarbo alla tv di stato che però finora non ha ripagato Mediaset. L’assenza di Sinner ha infatti fatto crollare il numero di telespettatori rispetto alla passata stagione, come si può evincere confrontando i numeri Rai dell’esordio di Jannik nell’edizione del 2025 con quelli Mediaset del debutto di Flavio. La sfida dell’anno scorso tra Sinner e Felix Auger-Aliassime aveva raccolto su Rai 2 il 10,6% di share con 2 milioni 253 mila spettatori, oltre un milione in più di coloro che erano collegati su Italia 1 (1.228.000) per Cobolli-Medvedev, che in totale ha ottenuto il 6,2% di share stando a quanto riportato da La Stampa.

Mediaset retrocede le ATP Finals su Italia 1, la Rai gongola

Un po’ meglio per Mediaset era andato l’esordio di queste ATP Finals, con il primo match (trasmesso su Canale 5) tra Zverev e Jodar che nel pomeriggio di domenica aveva ottenuto l’11,3% di share grazie ai 1.345.000 spettatori totali. Numeri comunque non considerati all’altezza dal gruppo di Cologno Monzese, che ha deciso di retrocedere gli atti conclusivi del torneo (semifinale e finale) dalla rete ammiraglia di Canale 5 a Italia 1, per puntare su programmi in grado di dare maggiori certezze all’emittente.

Ad accogliere col sorriso questa situazione sarà stata senza dubbio la Rai, che in questo momento starà rimpiangendo meno la mancata conferma dei diritti del torneo. Mediaset avrà comunque modo di rifarsi, dato che l’accordo stipulato a febbraio con ATP Media prevede la trasmissione anche delle edizioni dei prossimi anni.