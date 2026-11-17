L’ex numero 9 del mondo si è allenato con Bolelli a Torino e ha raccontato il suggerimento dato al romano durante la stagione. Il papà di Flavio svela i piani per il futuro

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Dalla domenica speciale allo stadio Benelli di Ravenna per godersi Ronaldinho al ritorno in campo a Torino: Fabio Fognini non finisce mai di sorprendere. L’ex numero 9 del mondo, ritiratosi nel 2025, è stato protagonista di una giornata particolare alle Atp Finals, dove ha vestito nuovamente i panni del giocatore per aiutare Simone Bolelli nella preparazione del torneo. Ai microfoni di Sky Sport ha anche svelato i consigli dati nel corso della stagione a Flavio Cobolli.

Fognini, che sorpresa: da Ronaldinho al ritorno in campo alle Atp Finals

In tribuna insieme a Braida e Briatore per assistere allo spettacolo di Ronaldinho, poi il ritorno in campo a Torino. Fognini è passato dal calcio al tennis nel giro di poche ore. L’ex campione azzurro era infatti presente a Ravenna per assistere al derby contro il Forlì che ha visto protagonista la leggenda brasiliana.

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Oggi, invece, è tornato a impugnare la racchetta al Circolo della Stampa Sporting Club, mettendosi a disposizione di Simone Bolelli nelle vesti di sparring partner. Il tennista bolognese, impegnato alle Atp Finals in doppio con Andrea Vavassori, ha svolto una sessione di allenamento con Fognini e il suo allenatore Michele Mangiafico.

Fognini svela il consiglio a Cobolli: “Deve pensare da top 10”

‘Fogna’ ha raccontato a Sky Sport alcuni consigli che ha provato a dare a Flavio Cobolli durante la stagione. “Sono stato con lui a Miami, in un periodo positivo dopo il successo ad Acapulco. Gli ho consigliato, sotto sua domanda, di non giocare prima di Montecarlo per prepararsi per la terra battuta”.

Cobolli, però, ha preferito continuare a giocare: “Mi ha detto di essere un giocatore che deve giocare”. Una scelta che ha comunque pagato, considerando i risultati ottenuti successivamente, compresa la finale di Parigi. Per Fognini, adesso, il salto di qualità passa soprattutto dalla mentalità: “Ora deve pensare da top-10. Ha la capacità di rimanerci”.

Il papà-coach di Cobolli e le emozioni delle Atp Finals

Stefano Cobolli, padre e allenatore del numero 6 del ranking Atp, ha commentato all’Adnkronos il debutto del figlio alle Finals di Torino. Nonostante la sconfitta contro Daniil Medvedev, con il punteggio di 7-6(4) 6-3, il bilancio dell’esordio resta positivo: “Ha fatto un’ottima partita, sono orgoglioso di lui. Mi è piaciuto molto anche il suo approccio mentale, gli avevo detto di essere leggero e di godersela. Credo che l’abbia fatto”.

Il padre del tennista romano ha evidenziato quanto sia importante confrontarsi con i migliori del mondo: “Questo è un torneo particolare, ci sono i migliori otto tennisti del mondo. Per noi è la prima volta e le emozioni sono tante”. La corsa alle semifinali è ancora aperta e Cobolli avrà un’altra occasione contro Frances Tiafoe. Guardando al 2027, Stefano ha anticipato anche una possibile novità nella programmazione: l’obiettivo sarà giocare meno tornei e concentrarsi maggiormente sugli appuntamenti più importanti, ritagliando più spazio per gli allenamenti.