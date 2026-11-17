Quindici anno dopo Tsonga, un francese torna a vincere un match alle Finals: Arthur Fils la spunta in rimonta su Jodar, frenato da un malessere che lo condiziona praticamente per tutto il match

Un piede e mezzo fuori dalle Finals, e questa è già una notizia. Anche se Rafa Jodar ha di che recriminare: contro Arthur Fils la sconfitta arriva al terzo, dopo aver vinto il primo per 6-4, ma soprattutto dopo aver dovuto pagare dazio a problemi respiratori che l’hanno condizionato per tutto l’incontro, soprattutto a partire dai primi giochi del secondo set. Un’occasione che il transalpino non poteva lasciarsi sfuggire: Fils conquista la prima vittoria in un “torneo dei maestri” e adesso proverà a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima sfida del round robin contro Alexander Zverev, ben sapendo che con una vittoria, indipendentemente da come andrà stasera il confronto tra il tedesco e Ben Shelton, sarà qualificato per le semifinali.

Problemi respiratori per lo spagnolo

Con una vittoria Fils estrometterebbe automaticamente dalla corsa Jodar, anche qualora il giovane spagnolo dovesse vincere l’ultima sfida delle sue Finals contro Shelton. Ma certo i dubbi sulla possibilità di scendere in campo Rafa se li porterà appresso fino all’ultimo, perché i problemi respiratori che lo hanno costretto a chiamare anche un MTO nelle battute finali del secondo set potrebbero nascondere qualche malessere un po’ più serio.

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E allora tanto vale concentrarsi su quella che potrebbe essere la strada fatta da Fils, che è partito forte collezionando due palle break nel terzo gioco (entrambe annullate da Jodar) e poi un’altra nel nono game, quando però tutto lasciava presagire che fosse lui ad avere il contro dell’incontro. E invece è bastato un piccolo passaggio a vuoto quando c’era da servire per restare nel match e subito Rafa ne ha approfittato, prendendosi un set nel quale ha dovuto spesso e volentieri faticare a contenere i colpi del rivale.

Ma nel secondo set la musica è cambiata rapidamente: break nel terzo gioco, break anche nel quinto, con Fils che si mette nelle condizioni di andare a giocarsela al terzo set grazie a un filotto di 5 game vinti consecutivamente. Con Jodar che lamenta evidenti problemi, costretto però a tentare il tutto per tutto al terzo.

Fils resta padrone del proprio destino

Il copione però risulterà assai simile al set precedente: il break Fils lo trova di nuovo nel terzo gioco, ma stavolta almeno lo spagnolo prova a restargli attaccato, pur senza avere mai l’opportunità concreta di tornare on serve. Di fatto la contesa si chiude nel settimo game, quando con un meraviglioso passante in corsa il transalpino piazza il secondo break e si mette nelle condizioni di andare a chiudere agevolmente un match dove la differenza in termini di percentuali è stata evidente (79% contro 63% con la prima, 75% contro 51% con la seconda).

È evidente però che a partire dal secondo set in poi Jodar ha giocato a scartamento ridotto, evidentemente accusando un malessere che non gli ha permesso di rendere al meglio. E che adesso dovrà tifare Zverev per tenersi ancora in vita. Fils invece ruggisce dopo essersela vista brutta: 15 anni dopo l’ultimo successo ottenuto da Jo Wilfried Tsonga, un francese è tornato a vincere un match alle Finals. E chissà se sarà l’ultimo…