Le ATP Finals 2026 si giocano a Torino dal 15 al 22 novembre 2026. Si assegnano due titoli: uno per il singolare maschile e uno per il doppio maschile. Le maggiori attese sono per il torneo di Singolare dove purtroppo non ci sarà Jannik Sinner ancora fermo a causa dell’infortunio al ginocchio. Ci sono Carlos Alcaraz e l’attuale numero 1 ATP il tedesco Sascha Zverev. Le speranze dei tifosi italiani sono tutte affidate a Flavio Cobolli. In palio oltre a un montepremi eccezionale anche punti preziosi per la classifica ATP.
Le Finals hanno un format molto particolare: il primo turno è costituito da due gironi da 4 tennisti ciascuno. I due gruppi prendono il nome da due miti del tennis mondiale: McEnroe (il gruppo di Zverev) e Lendl (il gruppo di Alcaraz e Cobolli). I tennisti si sfidano in tre partite al meglio dei 3 set. I primi due in classifica accedono alle semifinali. A parità di vittorie contano i set vinti ed eventualmente i game.
Gruppo John McEnroe
|#
|Giocatore
|V
|P
|G
|Set
Vinti
|Set
Persi
|1
|Alex Zverev
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ben Shelton
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Arthur Fils
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Rafael Jodar
|0
|0
|0
|0
|0
Gruppo Ivan Lendl
|#
|Giocatore
|V
|P
|G
|Set
Vinti
|Set
Persi
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Daniil Medvedev
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Flavio Cobolli
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Frances Tiafoe
|0
|0
|0
|0
|0
Legenda: V=vinte; P=perse; G=giocate.
Calendario e risultati del primo turno delle Atp Finals 2026