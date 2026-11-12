Le classifiche dei due gironi, McEnroe e Lendl, del primo turno delle ATP Finals 2026: i migliori due di ciascun gruppo vanno in semifinale

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Le ATP Finals 2026 si giocano a Torino dal 15 al 22 novembre 2026. Si assegnano due titoli: uno per il singolare maschile e uno per il doppio maschile. Le maggiori attese sono per il torneo di Singolare dove purtroppo non ci sarà Jannik Sinner ancora fermo a causa dell’infortunio al ginocchio. Ci sono Carlos Alcaraz e l’attuale numero 1 ATP il tedesco Sascha Zverev. Le speranze dei tifosi italiani sono tutte affidate a Flavio Cobolli. In palio oltre a un montepremi eccezionale anche punti preziosi per la classifica ATP.

Le Finals hanno un format molto particolare: il primo turno è costituito da due gironi da 4 tennisti ciascuno. I due gruppi prendono il nome da due miti del tennis mondiale: McEnroe (il gruppo di Zverev) e Lendl (il gruppo di Alcaraz e Cobolli). I tennisti si sfidano in tre partite al meglio dei 3 set. I primi due in classifica accedono alle semifinali. A parità di vittorie contano i set vinti ed eventualmente i game.

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Gruppo John McEnroe

# Giocatore V P G Set

Vinti Set

Persi 1 Alex Zverev 0 0 0 0 0 2 Ben Shelton 0 0 0 0 0 3 Arthur Fils 0 0 0 0 0 4 Rafael Jodar 0 0 0 0 0

Gruppo Ivan Lendl

# Giocatore V P G Set

Vinti Set

Persi 1 Carlos Alcaraz 0 0 0 0 0 2 Daniil Medvedev 0 0 0 0 0 3 Flavio Cobolli 0 0 0 0 0 4 Frances Tiafoe 0 0 0 0 0

Legenda: V=vinte; P=perse; G=giocate.

Calendario e risultati del primo turno delle Atp Finals 2026