ATP Finals, Mediaset sceglie Trevisani e Schiavone per commentare Alcaraz e Zverev: Sonego cambia ruolo

Sarà la prima volta per Mediaset alle ATP Finals con il broadcaster che prende il posto della Rai per trasmettere le partite in chiaro. L’evento completo sarà invece coperto da Sky

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La grande stagione del tennis mondiale si avvia verso il suo atto conclusivo con le ATP Finals di Torino, e Mediaset scioglie le riserve definendo la squadra che racconterà le sfide tra i migliori otto tennisti del mondo. L’emittente di Cologno Monzese schiera al racconto delle dirette la coppia formata da Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima storica vincitrice italiana del Roland Garros. Un assetto inedito per raccontare le sfide di stelle del calibro di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, ma ovviamente anche le ambizioni di Flavio Cobolli.

La partita al giorno in chiaro: l’offerta su Italia 1 e Mediaset Infinity

La grande novità per gli appassionati riguarda la copertura in chiaro dell’evento: grazie all’accordo pluriennale siglato per i diritti televisivi, Mediaset trasmetterà gratuitamente un match al giorno in diretta (dopo anni prende il posto della Rai). Le partite di cartello della fase a gironi e della fase ad eliminazione diretta andranno in onda su Italia 1 e in simulcast su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Un’opportunità per il pubblico generalista di seguire in chiaro le sfide di Torino, arricchite dall’analisi tecnica di Schiavone e dalla telecronaca di Trevisani. Dal calcio al tennis, ma non si tratta di un salto sorprendente. Sebbene conosciuto per le sue telecronache calcistiche, Riccardo Trevisani non ha mai nascosto la sua passione per il mondo del tennis e negli ultimi anni si è “speso” anche sui social nel difendere Jannik Sinner da alcuni attacchi temerari e senza senso che arrivavano al suo indirizzo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli studi dedicati, le rubriche e l’esordio di Lorenzo Sonego

Accanto alle dirette, il palinsesto prevede una ricca offerta di contenuti collaterali e approfondimenti a partire dalla rubrica d’avvicinamento Road to Nitto ATP Finals e dallo Speciale ATP Finals. Negli studi condotti da Chiara Icardi si alterneranno ospiti d’eccezione come Diego Nargiso (volto anche di SuperTennis), Alessandro Petrone e il conduttore Max Giusti. La vera sorpresa è rappresentata da Lorenzo Sonego: il tennista torinese cambierà temporaneamente ruolo per l’appuntamento casalingo, vestendo i panni di talent e commentatore per portare agli spettatori lo sguardo tattico di chi vive il circuito da protagonista attivo. Il piemontese però prima cercherà di farsi largo a Stoccolma dove ha appena conquistato l’accesso al tabellone principale battendo nell’ultimo turno delle qualificazioni Inaki Montes de la Torre. Poi volerà nella sua Torino per commentare le gesta dei migliori 8 al mondo e non c’è dubbio che si troverà alla grande anche nel nuovo ruolo, del resto microfono alla mano ha già sorpreso tutti nelle vesti di cantante.

La copertura completa di Sky Sport

Se Mediaset offrirà la vetrina del match in chiaro quotidiano, la trasmissione integrale del torneo rimarrà solida prerogativa di Sky Sport. L’emittente satellitare offrirà una copertura totale dalle fasi a gironi fino alle finali di singolare e doppio sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma NOW. Sky metterà in campo una squadra di inviati, talent e studi tecnologici per coprire ogni singolo scambio e garantire agli abbonati tutti i 15 incontri di singolare e l’intero torneo di doppio.